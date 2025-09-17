В Украине начинают изымать из обращения некоторые монеты: что нужно знать

С 1 октября 2025 года Нацбанк Украины начнет процесс вывода из наличного обращения монет номиналом 10 копеек. В то же время они будут оставаться действующим платежным средством, поэтому их можно будет и в дальнейшем использовать для расчетов.

По информации пресс-службы НБУ, причиной такого шага стало уменьшение потребности в этих монетах в банковском секторе и сфере торговли. Кроме того, это позволит сократить расходы государства и бизнеса на их чеканку, транспортировку и хранение. Монеты, которые будут поступать в банки, больше не будут возвращаться в обращение — их будут передавать в НБУ для пересчета и дальнейшей утилизации.

После вступления решения в силу банки не будут выдавать клиентам 10 копеек во время кассовых операций. В то же время Национальный банк прекратит чеканку таких монет и не будет поставлять их для пополнения наличного обращения.

Сейчас в Украине находится примерно 5,5 млрд разменных монет, из них более 4,1 млрд — это именно 10-копеечные. Они составляют более четверти всех монет, однако фактически потеряли свою практическую роль в наличных расчетах. В отличие от них, спрос на монеты номиналом 50 копеек остается стабильным.

Нацбанк отмечает, что гражданам не нужно сдавать или обменивать 10-копеечные монеты. Если они есть у покупателя, ими можно рассчитываться, а при наличии у продавца — выдавать как сдачу.

Вместе с тем, когда таких монет в кассах не будет, будут действовать правила округления общей суммы в чеке. В Украине этот механизм ввели еще в 2018 году после изъятия из обращения монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

Согласно новым правилам:

сумма, заканчивающаяся на 1-24 копейки, будет округляться вниз до 00;

25-49 копеек — вверх до 50;

51-74 копейки — вниз до 50;

75-99 копеек — вверх до следующей гривни.

Безналичные расчеты будут оставаться без изменений. В НБУ подчеркивают, что практика округления не влияет на уровень инфляции, ведь речь идет не об изменении цен на отдельные товары, а лишь об итоговой сумме покупки.

Ранее Фокус уже сообщал, что к проведению чемпионата "Евро-2012" выпустили уникальную памятную монету номиналом 500 гривен. Во время чеканки ее оценочная цена составляла около 350 тысяч гривен, однако сейчас она подорожала почти в десять раз и стоит около 3 миллионов гривен.

Также в прошлом году сообщалось, что Национальный банк Украины решил восстановить историческую справедливость и национальную традицию в денежном обращении Украины, поэтому инициирует изменение названия разменных монет со слова "копейка" на "шаг".