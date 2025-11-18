Купюры в 5000 грн — нет: в НБУ опровергли слухи о разработке новой банкноты (видео)

В сети набирает популярность видео, в котором якобы демонстрируют "новую банкноту 5000 гривен". На самом же деле Национальный банк Украины опроверг это и объяснил: на видео показан старый презентационный образец, который не имеет никакого отношения к реальным деньгам.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, распространенный в соцсетях "дизайн новой купюры" — это не банкнота, а презентационное изделие под названием "Пантелеймон Кулиш". Его создали еще в 2008 году, главным образом для того, чтобы продемонстрировать технологические возможности Банкнотно-монетного двора НБУ. Тогда этот образец изготавливали в сувенирных буклетах и использовали для рекламных и демонстрационных целей.

В Нацбанке отмечают, что изделие не имеет обязательных элементов настоящей купюры — прежде всего номинала и обозначения денежной единицы "гривна". Соответственно, оно не может быть платежным средством и никогда не планировалось для введения в обращение. К тому же на самом изделии размещены надписи "презентационная" и "не может быть использовано как средство платежа", что однозначно указывает на его статус.

НБУ опровергли слухи о разработке новой банкноты "5000 грн" Фото: НБУ

Специалисты НБУ отмечают, что создание подобных демонстрационных образцов — обычная практика для многих мировых производителей банкнот. Такие материалы служат для презентации дизайнерских решений и технологий печати, но не имеют отношения к реальному денежному обращению.

Отдельно подчеркивается, что Национальный банк пока не разрабатывает дизайн банкноты номиналом 5000 гривен. В случае принятия любого решения об изменении номинального ряда украинских банкнот правоохранительные и финансовые органы сообщат об этом официально.

НБУ призывает граждан критически относиться к видео из непроверенных источников и ориентироваться только на официальные сообщения, чтобы избегать распространения фейков и ложных утверждений.

Стоит отметить, что до этого пользователь в Instagram, что, по описанию в в профиле, специализируется на банкнотах, монетах и антиквариате, опубликовал видео с купюрой в 5000 гривен. В частности в описании он отметил: "Внимание! Это не настоящая банкнота. На видео — макет/презентационный образец для шуточного контента. Не является платежным средством и не используется как валюта".

