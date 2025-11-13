"Зимняя поддержка": когда и как украинцы смогут получить тысячу гривен

В Украине стартует правительственная инициатива "Зимняя поддержка", предусматривающая единовременные выплаты по 1000 гривен для всех взрослых и детей. Для самых уязвимых граждан предусмотрены дополнительные 6500 гривен, а подать заявку можно с 15 ноября до 15 декабря 2025 года.

Об этом изданию "Телеграф" рассказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин. Он подчеркнул, что механизм оказания помощи будет похож на прошлогодний, а на реализацию программы в бюджете предусмотрено 14 миллиардов гривен. Министр также отметил, что ожидается около 10 миллионов заявок от граждан.

В рамках программы каждый участник, который подаст заявку, получит базовую выплату в размере 1000 гривен. Дополнительную финансовую поддержку в 6500 гривен предусмотрено для детей под опекой или попечительством, детей с инвалидностью, воспитанников приемных семей и детских домов семейного типа, детей из малообеспеченных семей до 18 лет, а также для одиноких пенсионеров, которые получают надбавку за уход. В целом такая помощь охватит более 660 тысяч украинцев.

Выплаты будут осуществляться на специальные счета или "Дія.Карту", и средства можно будет потратить в течение 180 дней на приобретение товаров первой необходимости: одежды, обуви, лекарств, витаминов и других разрешенных категорий.

Как оформить заявку на программу "Зимняя поддержка":

установите или обновите приложение "Дія";

перейдите в меню "Сервисы" и выберите раздел "Национальный кэшбек";

найдите услугу "Зимняя еПоддержка" и нажмите "Начать";

укажите, на кого оформляется выплата — на себя или на ребенка, если вы являетесь отцом, матерью или опекуном;

выберите счет для получения средств или откройте новую "Дія.Карту" в банке-партнере;

проверьте все данные и подайте заявку;

ожидайте зачисления средств.

Подробные инструкции по процедуре получения помощи будут обнародованы 15 ноября. Предварительно заявка может подаваться онлайн через приложение "Дія" или офлайн — в банках и отделениях Укрпочты.

Более того, как отметили на сайте "24 канала" выплату в размере 1 тысячи гривен в рамках программы "Зимняя поддержка" украинцы смогут получить уже с 15 ноября.

Стоит заметить, что, по данным журналистов ЭП, правительство решило перераспределить средства из других программ социальной поддержки для выплаты украинцам 1 000 грн в рамках инициативы "Зимняя поддержка". В частности расходы уменьшат по программам "Социальная защита детей и семьи" и "Поддержка малообеспеченных семей".

Также Фокус писал, что правительство Украины ввело одноразовые денежные выплаты в размере 6 500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан в рамках пакета социальной поддержки "Зимняя поддержка".