Правительство возьмет деньги для "тысячи Зеленского" из других соцпрограмм: расходы уменьшат на 4,5 млрд, — ЭП

По данным журналистов ЭП, правительство решило перераспределить средства из других программ социальной поддержки для выплаты украинцам 1 000 грн в рамках инициативы "Зимова підтримка". В частности расходы уменьшат по программам "Социальная защита детей и семьи" и "Поддержка малообеспеченных семей".

О финансировании "Зимової підтримки" 2025 года ЭП пишет со ссылкой на сопроводительные документы к постановлению Кабинета министров о выплате. Правительство должно принять это постановление 13 ноября.

По словам журналистов, в документах указано, что "Зимову підтримку" должны получить 11 миллионов граждан, то есть на выплаты необходимо 11 миллиардов грн (публично правительством озвучивались цифры в 10 млн и соответственно 10 млрд). Авторы статьи утверждают, что средства всем украинцам будут выплачиваться в рамках программы "Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства", однако выделенных для нее денег недостаточно, чтобы раздать по 1 000 грн 11 миллионам граждан.

По информации ЭП, правительство планирует увеличить расходы на "тысячу Зеленского" на 4,526 млрд грн, взяв для этого 3,042 млрд грн из программы "Социальная защита детей и семьи" и 1,483 млрд грн из программы "Поддержка малообеспеченных семей".

Постановление о "тысяче Зеленского" критикует Минфин

Также, по словам журналистов ЭП, они располагают заключением к постановлению о "Зимовій підтримці" от Министерства финансов, в котором глава ведомства Сергей Марченко указывает на ряд ошибок в документах и предлагает их исправить.

Кроме того, по данным авторов статьи, в Минфине указали на риски "потери целевого использования бюджетных средств" из-за реализации программы "Зимова підтримка", поскольку деньги, предназначенные для граждан в сложных жизненных обстоятельствах, будут выплачиваться всем украинцам, большинство из которых в таких сложных обстоятельствах не находятся.

Журналисты отмечают, что несмотря на критические замечания Сергей Марченко согласовал постановление.

"Зимова підтримка" 2025: что известно о программе

О начале приема заявлений украинцев на единовременную выплату 1 000 грн в рамках программы "Зимова підтримка" сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин 4 ноября. По его словам, на это в бюджете Министерства социальной политики предусмотрено около 10 млрд грн. Заявку можно подать с 15 ноября по 15 декабря 2025 года.

Кроме того, в рамках "Зимової підтримки" смогут получить 6 500 грн уязвимые категории граждан, в частности дети-сироты, внутренне перемещенные лица и одинокие пенсионеры. Выплаты должны стартовать в начале декабря.