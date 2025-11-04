Программа "Зимняя поддержка" в Украине: когда подавать заявку на получение 1000 гривен

Правительство Украины объявило о старте программы единовременной выплаты в размере 1000 гривен для граждан в рамках "зимней поддержки". Заявки на получение помощи будут принимать с 15 ноября по 15 декабря 2025 года.

О начале приема заявлений на единовременную выплату в размере 1000 гривен сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин во время общения чиновников с журналистами, передает "Радио Свобода". В Кабинете министров ожидают, что примерно 10 миллионов украинцев подадут заявления на получение помощи от государства.

По словам министра, программа является частью инициативы "зимней поддержки", направленной на помощь гражданам во время холодного сезона. Для выплат в рамках этой программы в бюджете Министерства социальной политики предусмотрено около 10 млрд грн. Еще 4,4 млрд грн планируется направить на отдельную единовременную выплату в размере 6 500 гривен украинцам, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Министерство социальной политики сосредоточено на поддержке людей в сложных жизненных обстоятельствах, семей с детьми, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и лиц старшего возраста. В целом различные формы государственной поддержки в Украине получают около 15 миллионов граждан. Средства, предусмотренные на выплаты 1000 гривен, учитывают потребности этих людей — это оплата коммунальных услуг, лекарств, теплой одежды и обуви", — отметил Улютин.

Министр уточнил, что заявки на участие в программе будут принимать с 15 ноября по 15 декабря 2025 года. После завершения приема документов выплаты будут осуществлять постепенно. Предварительно воспользоваться полученными средствами можно будет в течение шести месяцев, впрочем, этот срок еще согласовывается.

Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский инициировал программу единовременного пособия, которая предусматривала выплату 1000 гривен каждому украинцу. Эти средства можно было использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки лекарств, украинских книг или перечислить на поддержку Вооруженных сил. Прошлой зимой выплаты осуществлялись через программу "Зимняя еПоддержка", которая работала до конца сезона.

