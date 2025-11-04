Програма "Зимова підтримка" в Україні: коли подавати заявку на отримання 1000 гривень

Уряд України оголосив про старт програми одноразової виплати у розмірі 1000 гривень для громадян у межах "зимової підтримки". Заявки на отримання допомоги прийматимуть з 15 листопада по 15 грудня 2025 року.

Про початок прийому заяв на одноразову виплату у розмірі 1000 гривень повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін під час спілкування урядовців із журналістами, передає "Радіо Свобода". У Кабінеті міністрів очікують, що приблизно 10 мільйонів українців подадуть заяви на отримання допомоги від держави.

За словами міністра, програма є частиною ініціативи "зимової підтримки", спрямованої на допомогу громадянам під час холодного сезону. Для виплат у межах цієї програми в бюджеті Міністерства соціальної політики передбачено близько 10 млрд грн. Ще 4,4 млрд грн планується спрямувати на окрему одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень українцям, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

"Міністерство соціальної політики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та осіб старшого віку. Загалом різні форми державної підтримки в Україні отримують близько 15 мільйонів громадян. Кошти, передбачені на виплати 1000 гривень, враховують потреби цих людей — це оплата комунальних послуг, ліків, теплого одягу та взуття", — зазначив Улютін.

Міністр уточнив, що заявки на участь у програмі прийматимуть з 15 листопада по 15 грудня 2025 року. Після завершення прийому документів виплати здійснюватимуть поступово. Попередньо скористатися отриманими коштами можна буде впродовж шести місяців, утім, цей термін ще узгоджується.

Нагадаємо, торік президент України Володимир Зеленський ініціював програму одноразової допомоги, яка передбачала виплату 1000 гривень кожному українцю. Ці кошти можна було використати для оплати комунальних послуг, купівлі ліків, українських книжок або перерахувати на підтримку Збройних сил. Минулої зими виплати здійснювалися через програму "Зимова єПідтримка", яка працювала до кінця сезону.

Фокус також писав, що деякі українці будуть зобов'язані повернути виплату державі.