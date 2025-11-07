В Украине утвердили программу "Зимняя поддержка": кто сможет получить 6 500 грн в 2025 году

Правительство Украины ввело одноразовые денежные выплаты в размере 6 500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан в рамках пакета социальной поддержки "Зимняя поддержка". Программой предусмотрена помощь более 660 тысячам людей, среди которых дети, внутренне перемещенные лица и одинокие пенсионеры, чтобы облегчить расходы на жизненно необходимые потребности во время зимнего периода.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, программа направлена на тех, кто нуждается в наибольшей поддержке. В частности, помощь будет предоставляться детям-сиротам, детям под опекой, детям с инвалидностью, которые находятся в приемных семьях, а также детям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), ВПЛ с инвалидностью и одиноким пенсионерам.

По словам правительственной руководительницы, средства будут начисляться автоматически через Пенсионный фонд, а начало выплат запланировано на начало декабря. Полученные средства можно будет направить на приобретение лекарств, одежды, обуви и других необходимых вещей для повседневной жизни.

Відео дня

На портале "Дія" отмечается, что государство поддерживает семьи, которые нуждаются в помощи больше всего, чтобы зима стала теплее и безопаснее для каждого ребенка. В декабре 2024 года почти 600 тысяч семей из числа малообеспеченных и ВПЛ уже получили помощь по 6 500 грн на каждого ребенка. Эти средства позволили обеспечить детей теплой одеждой, обувью и другими вещами, необходимыми для комфортного зимнего периода.

Программу "Зимняя поддержка": кто сможет получить средства и куда обращаться за выплатами

Малообеспеченные семьи и переселенцы, которые в прошлом году не попали в перечень получателей помощи по техническим причинам, в этом году будут иметь возможность получить выплаты на ребенка.

Стоит отметить, что дополнительно обращаться за назначением помощи не нужно. Средства будут начислены автоматически на карточные счета получателей помощи, что упрощает процесс получения поддержки и уменьшает административную нагрузку на семьи.

Выплаты в размере 6 500 грн будут предоставлены:

малообеспеченным семьям с детьми, которые уже получают социальную помощь от государства;

семьям ВПЛ с детьми, которые получают выплаты на проживание;

лицам с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц.

Правительство не устанавливает ограничений относительно торговых сетей или онлайн-платформ, на которых можно приобрести товары для детей. Таким образом, семьи могут самостоятельно решать, на что направить средства: на одежду, обувь, лекарства или другие вещи, необходимые для обеспечения базовых потребностей детей. Если семьи уже приобрели теплые вещи для детей ранее, средства можно будет использовать на другие нужды, что делает программу максимально гибкой и ориентированной на конкретные потребности каждой семьи.

Кроме того, важно, что полученные выплаты не будут включаться в среднемесячный совокупный доход семьи, который учитывается при назначении других видов помощи, в частности жилищных субсидий. Это означает, что дополнительная финансовая поддержка никоим образом не повлияет на имеющиеся государственные выплаты и гарантирует дополнительную безопасность для малообеспеченных семей и внутренне перемещенных лиц.

Напомним, что правительство Украины запустило выплаты 1 000 грн в рамках "Зимней поддержки" с 15 ноября по 15 декабря 2025 года. Программа охватывает около 10 млн украинцев и предусматривает дополнительные выплаты 6 500 грн для самых уязвимых групп.

Также Фокус писал, что 5 ноября Рада приняла законопроект, который предусматривает увеличение единовременного пособия при рождении ребенка. Так, с 1 января 2026 года семьи будут получать 50 тысяч гривен.