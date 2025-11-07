В Україні затвердили програму "Зимова підтримка": хто зможе отримати 6 500 грн у 2025 році

Уряд України запровадив одноразові грошові виплати в розмірі 6 500 грн для найуразливіших категорій громадян у межах пакету соціальної підтримки "Зимова підтримка". Програмою передбачено допомогу понад 660 тисячам людей, серед яких діти, внутрішньо переміщені особи та самотні пенсіонери, щоб полегшити витрати на життєво необхідні потреби під час зимового періоду.

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, програма спрямована на тих, хто потребує найбільшої підтримки. Зокрема, допомога надаватиметься дітям-сиротам, дітям під опікою, дітям з інвалідністю, які перебувають у прийомних сім’ях, а також дітям внутрішньо переміщених осіб (ВПО), ВПО з інвалідністю та самотнім пенсіонерам.

За словами урядової очільниці, кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд, а початок виплат запланований на початок грудня. Отримані кошти можна буде спрямувати на придбання ліків, одягу, взуття та інших необхідних речей для повсякденного життя.

На порталі "Дія" наголошується, що держава підтримує родини, які потребують допомоги найбільше, аби зима стала теплішою та безпечнішою для кожної дитини. У грудні 2024 року майже 600 тисяч сімей з-поміж малозабезпечених та ВПО вже отримали допомогу по 6 500 грн на кожну дитину. Ці кошти дозволили забезпечити дітей теплим одягом, взуттям та іншими речами, необхідними для комфортного зимового періоду.

Програму "Зимова підтримка": хто зможе отримати кошти та куди звертатися за виплатами

Малозабезпечені родини та переселенці, які минулого року не потрапили до переліку отримувачів допомоги з технічних причин, цього року матимуть можливість отримати виплати на дитину.

Варто зазначити, що додатково звертатися за призначенням допомоги не потрібно. Кошти будуть нараховані автоматично на карткові рахунки отримувачів допомоги, що спрощує процес отримання підтримки та зменшує адміністративне навантаження на родини.

Виплати в розмірі 6 500 грн будуть надані:

малозабезпеченим сім’ям з дітьми, які вже отримують соціальну допомогу від держави;

сім’ям ВПО з дітьми, які отримують виплати на проживання;

особам з інвалідністю І групи серед внутрішньо переміщених осіб.

Уряд не встановлює обмежень щодо торгових мереж або онлайн-платформ, на яких можна придбати товари для дітей. Таким чином, родини можуть самостійно вирішувати, на що спрямувати кошти: на одяг, взуття, ліки або інші речі, необхідні для забезпечення базових потреб дітей. Якщо родини вже придбали теплі речі для дітей раніше, кошти можна буде використати на інші потреби, що робить програму максимально гнучкою та орієнтованою на конкретні потреби кожної сім’ї.

Крім того, важливо, що отримані виплати не включатимуться до середньомісячного сукупного доходу сім’ї, який враховується при призначенні інших видів допомоги, зокрема житлових субсидій. Це означає, що додаткова фінансова підтримка жодним чином не вплине на наявні державні виплати та гарантує додаткову безпеку для малозабезпечених родин і внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, що уряд України запустив виплати 1 000 грн у межах "Зимової підтримки" з 15 листопада по 15 грудня 2025 року. Програма охоплює близько 10 млн українців і передбачає додаткові виплати 6 500 грн для найуразливіших груп.

Також Фокус писав, що 5 листопада Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає збільшення одноразової допомоги при народженні дитини. Так, з 1 січня 2026 року родини отримуватимуть 50 тисяч гривень.