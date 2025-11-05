Батьки отримуватимуть 50 тисяч за новонародженого: які виплати ухвалила Рада

Верховна Рада України 5 листопада ухвалила важливий законопроєкт, який суттєво підвищує державну підтримку сімей із дітьми. Від 1 січня 2026 року одноразова допомога при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень, а щомісячні виплати для догляду за малюком зростуть у кілька разів.

Як повідомив народний депутат від фракції "ЄС" Олексій Гончаренко, за законопроєкт проголосували 294 народні обранці, і він був ухвалений у цілому. Документ передбачає значне розширення соціальних виплат для сімей на різних етапах догляду за дітьми, а також додаткову підтримку для малюків з інвалідністю та їхніх батьків.

Згідно з новими нормами:

50 000 грн – одноразова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини;

7 000 грн на місяць – щомісячна виплата для догляду за дитиною до досягнення одного року; для дитини з інвалідністю виплата становитиме 10 500 грн на місяць;

Для дітей, народжених до 1 січня 2026 року, але ще не досягли року, виплата буде комбінованою: 860 грн за діючими правилами плюс нові 7 000 грн на місяць до досягнення дитиною одного року;

Програма "ЄЯсла" – цільова підтримка для дітей від 1 до 3 років у розмірі 8 000 грн на місяць, яку можна використовувати на оплату дитячого садка, гуртків чи інших послуг догляду; для дітей з інвалідністю ця сума зростає до 12 000 грн на місяць;

"Пакунок малюка" – допомога у натуральній формі або грошова компенсація, яку можна отримати з 36-го тижня вагітності;

"Пакунок школяра" – одноразова допомога 5 000 грн для учнів 1 класу;

7 000 грн на місяць – допомога для вагітних жінок, які не мають офіційного працевлаштування, починаючи з 30-го тижня вагітності і до пологів (70 днів).

Інфографіка - Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що підвищує державну підтримку сімей із дітьми

Олексій Гончаренко підкреслив, що ухвалення закону стало результатом довготривалої боротьби.

"Протягом двох років ми домагалися цього рішення через численні петиції, звернення до парламенту та публічні ініціативи. Раніше виплата в 860 гривень на місяць була символічною і не дозволяла забезпечити навіть базові потреби дитини. Сьогодні ми отримали реальну соціальну підтримку для українських родин", – зазначив депутат.

Він також наголосив, що закон створює комплексну систему підтримки сімей: одноразові допомоги та щомісячні виплати зберігаються і для дітей з інвалідністю, причому сума виплат для них зростає на 50%. Програма "ЄЯсла" забезпечує цільове фінансування на догляд та розвиток дитини, а пакунки малюка й школяра допомагають покрити витрати на першочергові потреби дитини від народження до початку шкільного навчання.

"Це справжній прорив у підтримці українських родин. Верховна Рада нарешті визнала, що державна турбота про дітей і батьків має бути пріоритетом. Ми досягли того, що забезпечить гідні умови для розвитку дитини та підтримку матері з моменту народження малюка", – резюмував Гончаренко.

