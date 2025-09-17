Базова соціальна допомога стартує з 2026 року: розмір залежатиме від доходів сім'ї

З 1 січня 2026 року в Україні замість кількох окремих державних виплат буде запроваджена єдина базова соціальна допомога для малозабезпечених сімей та вразливих категорій населення. Розмір допомоги залежатиме від доходів родини, але не може бути нижчим за прожитковий мінімум, а оформлення виплат спростять та переведуть у цифровий формат.

За інформацією, яку представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук оприлюднив у Telegram, уряд схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження мінімальної пенсійної виплати після проведення відрахувань та індексації пенсій". Законопроєкт передбачає встановлення умов стягнення з пенсій боржників, зокрема, щоб після проведення відрахувань розмір пенсії не був меншим за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Крім того, передбачається щорічний перерахунок пенсій державних службовців з 1 березня з урахуванням зростання доходів населення та споживчих цін, а також перегляд механізму перерахунку пенсій для військовослужбовців та осіб, які проходять службу, щоб він став більш передбачуваним та ефективним.

Окремо схвалено законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги". Він передбачає трансформацію з 01.01.2026 державної допомоги малозабезпеченим сім’ям у базову соціальну допомогу та об’єднання окремих видів державної підтримки. Розмір допомоги розраховуватиметься як різниця між сумою базової величини для всіх членів сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї. Для першого члена сім’ї визначається 100% базової величини, для кожного наступного — 70%, а для дітей до 18 років та осіб з інвалідністю І або II групи — 100%.

Крім того, уряд схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків". Документ доповнює перелік осіб, до яких не може застосовуватися адміністративний арешт, категорією чоловіків, які самостійно виховують дітей до 12 років у разі смерті матері або її визнання безвісно відсутньою. Також передбачено пом’якшення відповідальності за правопорушення для чоловіків, які самостійно доглядають дітей до одного року у тих самих випадках.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат партії "ЄС" Олексій Гончаренко, з 1 січня 2026 року замість різних виплат запроваджується єдина базова соціальна допомога. Її розмір залежатиме від доходів сім’ї, але не може бути нижчим за прожитковий мінімум. Допомогу буде адресною, оформлення спростять та переведуть у цифровий формат через "Дію" та ЦНАПи, а контроль за виплатами здійснюватиме окремий орган.

Основні особливості нової системи:

скасовується поняття "рівень забезпечення прожиткового мінімуму" і вводиться "базова величина", яку щороку встановлюватиме Кабмін;

розмір допомоги: 100% базової величини для першого члена сім’ї, 70% для кожного наступного, 100% для дітей до 18 років та осіб з інвалідністю І — II групи;

система замінить дрібні й розпорошені виплати, а загальна сума допомоги для вразливих категорій буде більшою, ніж зараз;

об’єднання програм скоротить бюрократію і дозволить швидше отримати гроші.

Окрім цього, Кабінет міністрів України змінив порядок виплат для ВПО. Уряд додав "сьому" виплату в розмірі однієї місячної допомоги для тих, хто офіційно працює протягом шести місяців.

Також Фокус писав, що з 1 жовтня 2025 року Нацбанк України розпочне процес виведення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Водночас вони залишатимуться чинним платіжним засобом, тож їх можна буде й надалі використовувати для розрахунків.