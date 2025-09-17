Базовая социальная помощь стартует с 2026 года: размер будет зависеть от доходов семьи

С 1 января 2026 года в Украине вместо нескольких отдельных государственных выплат будет введена единая базовая социальная помощь для малообеспеченных семей и уязвимых категорий населения. Размер помощи будет зависеть от доходов семьи, но не может быть ниже прожиточного минимума, а оформление выплат упростят и переведут в цифровой формат.

По информации, которую представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук обнародовал в Telegram, правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения минимальной пенсионной выплаты после проведения отчислений и индексации пенсий". Законопроект предусматривает установление условий взыскания с пенсий должников, в частности, чтобы после проведения отчислений размер пенсии не был меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Кроме того, предусматривается ежегодный перерасчет пенсий государственных служащих с 1 марта с учетом роста доходов населения и потребительских цен, а также пересмотр механизма перерасчета пенсий для военнослужащих и лиц, проходящих службу, чтобы он стал более предсказуемым и эффективным.

Отдельно одобрен законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления базовой социальной помощи". Он предусматривает трансформацию с 01.01.2026 государственной помощи малообеспеченным семьям в базовую социальную помощь и объединение отдельных видов государственной поддержки. Размер помощи будет рассчитываться как разница между суммой базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Для первого члена семьи определяется 100% базовой величины, для каждого следующего — 70%, а для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы — 100%.

Кроме того, правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин". Документ дополняет перечень лиц, к которым не может применяться административный арест, категорией мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей до 12 лет в случае смерти матери или ее признания безвестно отсутствующей. Также предусмотрено смягчение ответственности за правонарушения для мужчин, которые самостоятельно ухаживают за детьми до одного года в тех же случаях.

Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат партии "ЕС" Алексей Гончаренко, с 1 января 2026 года вместо различных выплат вводится единая базовая социальная помощь. Ее размер будет зависеть от доходов семьи, но не может быть ниже прожиточного минимума. Помощь будет адресной, оформление упростят и переведут в цифровой формат через "Дію" и ЦПАУ, а контроль за выплатами будет осуществлять отдельный орган.

Основные особенности новой системы:

отменяется понятие "уровень обеспечения прожиточного минимума" и вводится "базовая величина", которую ежегодно будет устанавливать Кабмин;

размер помощи: 100% базовой величины для первого члена семьи, 70% для каждого следующего, 100% для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I — II группы;

система заменит мелкие и распыленные выплаты, а общая сумма помощи для уязвимых категорий будет больше, чем сейчас;

объединение программ сократит бюрократию и позволит быстрее получить деньги.

Кроме этого, Кабинет министров Украины изменил порядок выплат для ВПЛ. Правительство добавило "седьмую" выплату в размере одной месячной помощи для тех, кто официально работает в течение шести месяцев.

