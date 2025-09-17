Кабмин одобрил дополнительную "седьмую" выплату для ВПЛ: какая сумма и кто сможет ее получить

Кабинет министров Украины изменил порядок выплат для ВПЛ. Правительство добавило "седьмую" выплату в размере одного месячного пособия для тех, кто официально работает в течение шести месяцев.

О новом постановлении Кабмина сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале 17 сентября. Нардеп опубликовал пояснительную записку к проекту постановления, которым предлагается ввести дополнительную выплату.

Сейчас внутренне перемещенные лица получают помощь на проживание от государства в течение полугода. После того как Кабмин внес изменения в Порядок № 332, в конце периода переселенцы в Украине могут получить еще одну "бонусную" выплату. Ее размер будет эквивалентен размеру месячной помощи, отметил Гончаренко.

"Седьмую" выплату начислят только ВПЛ трудоспособного возраста, которые после смены места жительства официально трудоустроились или зарегистрировались как физическое лицо-предприниматель. На дополнительную помощь смогут рассчитывать только те переселенцы, которые работали в течение шести месяцев непрерывно.

Фото: Telegram/Алексей Гончаренко

Выплаты для ВПЛ: какие еще решения принял Кабмин

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко также рассказала о дополнительной единовременной выплате 2 000 грн к помощи на проживание для ВПЛ, которые непрерывно работали в течение шести месяцев. Кроме того, она перечислила еще ряд решений Кабмина по ВПЛ за 17 сентября:

медицинский осмотр для внутренне перемещенных лиц, который переселенцы смогут пройти сразу в месте временного проживания, а также в течение 30 дней получить лечение в медицинском учреждении;

введение новой социальной услуги — помощь в быту маломобильным ВПЛ (в софинансировании из государственного бюджета и бюджетов территориальных общин, откуда эвакуировались люди);

переоборудование жилья для временного проживания ВПЛ (на это выделено 1 млрд грн субвенций);

дополнительные выплаты от ПФУ на закупку дров на зиму льготникам ВПЛ, которые не получали средства от международных организаций (в среднем по 8 000 грн).

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко 27 августа сообщала, что правительство расширило программу "еВідновлення" для переселенцев. По ее словам, внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье на временно оккупированных территориях, смогут подать заявку на выплату до 2 млн грн как на одного человека, так и на семью.

Народный депутат Алексей Гончаренко 26 августа сообщал, что решением Кабмина выплаты для ВПЛ продлены после 1 сентября.