Выплаты для ВПН продлены: Кабмин изменил правила начисления с 1 сентября

Внутренне перемещенные лица продолжат получать пособия после 1 сентября. Однако правительство добавило ряд новых причин для отказа в выплатах.

Чтобы получить выплаты, нужно не попасть под ряд новых ограничений. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Сумма выплат для переселенцев не изменится: для взрослых она будет равняться 2 000 грн, а для детей и людям с инвалидностью — 3 000 грн.

В то же время правительство вводит дополнительные причины для отказа выплат:

если человек пребывает за границей 30 дней или 60 дней за последние полгода в совокупности;

если ВПЛ находится в другой стране при наличии обоснованных обстоятельств, то сроки увеличат: 60 дней последовательно или 90 дней совокупно за последние полгода;

если переселенец сдает жилье, в том числе на территориях, где идут боевые действия.

Право на выплаты также теряют переселенцы, которые приобрели недвижимость ценой более 100 000 гривен или земельный участок за эту же сумму.

Причиной отказа в выплатах может быть покупка нового автомобиля, за исключением приобретения машины волонтерами для нужд ВСУ.

Напомним, переселенцы с низким уровнем дохода могут рассчитывать на компенсацию аренды жилья в Украине. Однако нужно заключить официальный договор с владельцем жилья и зарегистрировать его в Пенсионном фонде.

Правительство также компенсирует ВПЛ ипотеку на жилье по программе "єОселя" в размере 70% от суммы первого взноса. Также можно получить от государства 40 000 гривен на оплату сборов по оформлению ипотеки.