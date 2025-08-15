Ипотека для ВПЛ: переселенцам будут компенсировать 70% первого взноса и выплат по кредиту

Правительство одобрило первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов. Он включает компенсации лицам со статусом ВПЛ, которые оформят ипотеку на жилье, но получить этот кредит не так просто.

"По программе "єОселя" государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку для ВПО и жителей прифронтовых территорий, а также 70% выплат по кредиту в первый год", — сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Кроме того, государство дополнительно выделяет 40 тысяч гривен на оплату всех сборов, связанных с оформлением ипотеки.

Ипотека на жилье для ВПЛ: что нужно знать

Как уточнили в Минэкономики, установлен ряд ограничений для жилья, на которое можно оформить такой кредит. В частности, его стоимость не может превышать 2 миллиона гривен.

Кроме того, учитывается и возраст объекта. Жилье для переселенцев в Киеве и областных центрах должно быть не старше 10 лет, а в других населенных пунктах — до 20 лет. Для жителей прифронтовых территорий жилье на таких территориях должно быть не старше 10 лет, а за их пределами — до 3 лет.

Получить компенсацию смогут лица со статусом ВПЛ, внесенные в государственную базу, и зарегистрированные на прифронтовых территориях граждане. Подать заявку на ипотеку можно онлайн — через приложение "Дія".

"Постановление вступает в силу с 10 сентября 2025 года", — подчеркнули в министерстве.

Ипотека на жилье для ВПЛ: какие есть требования

На портале "Дія" указано, что кредит на жилье для ВПЛ предоставляется максимум на 30 лет, но не дольше, чем до момента, когда заемщику исполнится 65 лет. При этом площадь на семью из одного-двух человек не должна превышать 52,5 кв.м., на каждого следующего члена добавляется еще 21 кв.м.

Семья ВПЛ получает по кредиту сумму, которая рассчитывается по предельной стоимости и количеству кв.м., но из собственного кармана можно оплатить разницу, если жилье превышает нормативную площадь или стоимость. Объект недвижимости переселенцы выбирают самостоятельно, но он не может быть размещен на ВОТ или в районе боевых действий.

Члены семьи, которой выдается ипотека на жилье для ВПЛ, должны соответствовать требованиям:

не владеть жилой площадью на подконтрольной Украине территории;

не получали ранее денежную компенсацию от государства, кредиты на льготных условиях на строительство или приобретение жилья (кроме случаев, когда это жилье на ВОТ или в районе боевых действий);

могут подтвердить платежеспособность, после уплаты ежемесячного платежа остаток дохода семьи как минимум будет соответствовать прожиточному минимуму, но доход на одного человека не превышает десятикратного размера среднемесячной зарплаты в Украине;

дать согласие на доступ к кредитной истории;

в день заключения договора внести на личный счет не менее 6% стоимости жилья и разницу с нормативной ценой, если таковая имеется.

