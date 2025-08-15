Іпотека для ВПО: переселенцям компенсуватимуть 70% першого внеску і виплат по кредиту

Уряд схвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. Він включає компенсації особам зі статусом ВПО, які оформлять іпотеку на житло, але отримати цей кредит не так просто.

"За програмою "єОселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік", — повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Окрім того, держава додатково виділяє 40 тисяч гривень на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки.

Іпотека на житло для ВПО: що потрібно знати

Як уточнили в Мінекономіки, встановлена низка обмежень для житла, на яке можна оформити такий кредит. Зокрема, його вартість не може перевищувати 2 мільйони гривень.

Окрім того, враховується й вік об’єкта. Житло для переселенців у Києві й обласних центрах має бути не старшим за 10 років, а в інших населених пунктах — до 20 років. Для жителів прифронтових територій житло на таких територіях має бути не старшим за 10 років, а поза їх межами — до 3 років.

Отримати компенсацію зможуть особи зі статусом ВПО, внесені до державної бази, та зареєстровані на прифронтових територіях громадяни. Подати заявку на іпотеку можна онлайн — через застосунок "Дія".

"Постанова набирає чинності з 10 вересня 2025 року", — підкреслили у міністерстві.

Іпотека на житло для ВПО: які є вимоги

На порталі "Дія" вказано, що кредит на житло для ВПО надається максимум на 30 років, але не довше, ніж до моменту, коли позичальнику виповниться 65 років. Водночас площа на сім’ю з однієї-двох осіб не має перевищувати 52,5 кв.м., на кожного наступного члена додається ще 21 кв.м.

Сім’я ВПО отримує за кредитом суму, яка розраховується за граничною вартістю і кількістю кв.м., але з власної кишені можна оплатити різницю, якщо житло перевищує нормативну площу або вартість. Об’єкт нерухомості переселенці обирають самостійно, але він не може бути розміщений на ТОТ або в районі бойових дій.

Члени сім’ї, якій видається іпотека на житло для ВПО, мають відповідати вимогам:

не володіти житловою площею на підконтрольній Україні території;

не отримували раніше грошову компенсацію від держави, кредити на пільгових умовах на будівництво або придбання житла (крім випадків, коли це житло на ТОТ або в районі бойових дій);

можуть підтвердити платоспроможність, після сплати щомісячного платежу залишок доходу сім’ї щонайменше відповідатиме прожитковому мінімуму, але дохід на одну особу не перевищує десятикратного розміру середньомісячної зарплати в Україні;

дати згоду на доступ до кредитної історії;

у день укладення договору внести на особистий рахунок не менш як 6% вартості житла та різницю з нормативною ціною, якщо така є.

