"Пакунок школяра" стартує протягом тижня: як отримати 5000 грн на першокласника (відео)

Уряд України запускає програму "Пакунок школяра" з виплатою 5 000 грн для родин першокласників. Кошти можна буде витратити на шкільні товари через спеціальну "Дія.Картку".

Related video

Як повідомив віце-прем'єр Михайло Федоров, програма стартує найближчими днями. "Пакунок школяра" 2025 передбачає одноразову допомогу для підготовки дітей до навчання.

Що потрібно знати про "Пакунок школяра" 2025

Програма передбачає одноразову виплату 5 000 грн для придбання:

шкільної форми та взуття;

рюкзака та канцтоварів;

інших необхідних для навчання речей.

Кошти будуть перераховані на "Дія.Картку" або спеціальний рахунок, а витратити їх можна лише у магазинах шкільних товарів.

Як отримати 5 000 грн для першокласника

Умови оформлення

Термін подачі заявок – до 15 листопада 2025 року.

Способи подачі:

Через застосунок "Дія" (онлайн);

У Пенсійному фонді (офлайн).

Необхідні документи:

Свідоцтво про народження дитини;

РНОКПП отримувача;

дані банківського рахунку.

Важливо — гроші не можна зняти готівкою – вони доступні лише для оплати у партнерських магазинах.

Використати суму потрібно протягом 180 днів після зарахування.

Чому варто поспішити?

За словами Михайла Федорова, програма "Пакунок школяра" запрацює вже за 7 днів. Нагадаємо, що аналогічні пільги (наприклад, "Пакунок малюка") мають великий попит, тому батькам радять подавати заявки якомога швидше.

Нагадаємо, Фокус писав, чи можуть "згоріти" гроші на "Пакунок школяра".

Навесні 2025 року Фокус повідомляв про ще один напрям допомоги школярам — гроші за позитивні оцінки.