"Пакунок школяра": як отримати виплати та чи можуть "згоріти" гроші

У 2025 році в Україні стартує оновлена державна програма підтримки родин із першокласниками — "Пакунок школяра".

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Батьки зможуть отримати одноразову виплату в розмірі 5000 гривень. Гроші надаються виключно для підготовки дітей до школи та мають чітке цільове призначення. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Подати заявку на участь у програмі можна до 15 листопада 2025 року. Для цього доступні два варіанти: через мобільний застосунок "Дія" або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Після схвалення грошові кошти надходять на спеціальний рахунок, і витратити їх потрібно протягом 180 днів.

Однак витрати обмежені лише певними категоріями товарів: це шкільне приладдя (зошити, ручки, рюкзаки, пенали), дитячий одяг та взуття. Покупки мають здійснюватися лише в магазинах, які підключені до програми та мають відповідні MCC-коди. Використовувати ці кошти на продукти, побутову техніку чи інші товари не вдасться, такі транзакції система автоматично блокує.

Програма не пов'язана з іншими видами соціальної допомоги, тому скористатися нею можуть усі родини незалежно від регіону проживання. Головна умова — дитина має піти до першого класу у 2025 році. Виплата доступна також і для внутрішньо переміщених осіб.

Нагадуємо, навесні 2025 року Фокус писав про ще один напрям допомоги школярам — гроші за позитивні оцінки.

Тим часом розпочалася літня вступна кампанія і абітурієнтам варто ознайомитися з мінімальним конкурсним балом для навчання на бюджеті або контракті.