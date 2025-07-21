"Пакет школьника": как получить выплаты и могут ли "сгореть" деньги

В 2025 году в Украине стартует обновленная государственная программа поддержки семей с первоклассниками – "Пакет школьника".

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Родители смогут получить единовременную выплату в размере 5000 гривен. Деньги предоставляются исключительно для подготовки детей к школе и имеют четкое целевое назначение. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Подать заявку на участие в программе можно до 15 ноября 2025 года. Для этого доступны два варианта: через мобильное приложение "Дія" или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

После одобрения денежные средства поступают на специальный счет, и потратить их нужно в течение 180 дней.

Однако расходы ограничены только определенными категориями товаров: это школьные принадлежности (тетради, ручки, рюкзаки, пеналы), детская одежда и обувь. Покупки должны осуществляться только в магазинах, подключенных к программе и имеющих соответствующие MCC-коды. Использовать эти средства на продукты, бытовую технику или другие товары не удастся, такие транзакции система автоматически блокирует.

Программа не связана с другими видами социальной помощи, поэтому воспользоваться ею могут все семьи независимо от региона проживания. Главное условие — ребенок должен пойти в первый класс в 2025 году. Выплата доступна также и для внутренне перемещенных лиц.

Напоминаем, весной 2025 года Фокус писал о еще одном направлении помощи школьникам — деньги за положительные оценки.

Тем временем началась летняя вступительная кампания и абитуриентам стоит ознакомиться с минимальным конкурсным баллом для обучения на бюджете или контракте.