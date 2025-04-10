Ученикам будут платить "деньги" за оценки: куда их можно потратить

Школьникам будут платить "деньги" за оценки. В новом государственном приложении "Мрія" (детский аналог "Дії"), появится виртуальная валюта — Мрійки. Систему уже постепенно запускают в школах.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Валюту" надо зарабатывать за выполнение домашних заданий. А обменять Мрійки можно на билеты в кино, мастер-классы, квесты с виртуальной реальности, курсы английского или программирования.

"Уже в этом году запускаем геймификацию в Мрії — чтобы обучение было не обязанностью, а игрой. Школьники будут собирать огоньки за выполненные домашки — как streak в Duolingo", — рассказал Федоров.

Кроме этого, будут Кмітливки. Это ежедневная мини-викторина, адаптированная к возрасту. Ученики сами будут выбирать темы по интересам. Более того, появится бонусный раздел: посмотрел познавательное видео, прошел интересный тест — получил балл.

"Это превращает образование из рутины в опыт. Дети вовлекаются, развиваются и получают за это реальное вознаграждение", — считает министр цифровой трансформации.

Федоров добавил, что образовательный контент, курсы, мастер-классы в "Мрії" будет рекомендовать искусственный интеллект.

"Мы сделали систему максимально инновационной и удобной для ребенка. В Мрії есть бибилиотека контента, где содержатся различные развивающие программы. И чтобы среди кучи контента было легче найти тот, который действительно интересует, — интегрируем рекомендательную систему на базе ИИ", — рассказал министр.

У пользователей приложения появится персональная лента видео, которую собирает искусственный интеллект. Во время регистрации ребенок выбирает темы, которые ему интересны, — медицина, технологии, космос, предпринимательство.

Впоследствии система анализирует, что ребенок просматривает, сохраняет, лайкает. Далее это влияет на рекомендации.

Более того, уже есть статистика, что больше всего смотрят:

учителя — советы и методики;

родители — воспитание и таймменеджмент;

школьники — космос и человеческое тело.

Напомним, 4 апреля Кабинет министров принял постановление, которое позволит военным получить приоритет в выборе даты и времени для регистрации брака онлайн через "Дію".

Также Фокус писал о том, что в Украине заработала система "єКоноплі". Система поможет предпринимателям, которые занимаются выращиванием и переработкой медицинской конопли.