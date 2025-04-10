Учням платитимуть "гроші" за оцінки: куди їх можна витратити

Школярам платитимуть "гроші" за оцінки. У новому державному додатку "Мрія" (дитячий аналог "Дії"), зʼявиться віртуальна валюта – Мрійки. Систему вже поступово запускають у школах.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Валюту" треба заробляти за виконання домашніх завдань. А обміняти Мрійки можна на квитки в кіно, майстеркласи, квести з віртуальною реальністю, курси англійської чи програмування.

"Уже цього року запускаємо гейміфікацію в Мрії — щоб навчання було не обов’язком, а грою. Школярі збиратимуть вогники за виконані домашки — як streak у Duolingo", — розповів Федоров.

Окрім цього, будуть Кмітливки. Це щоденна мінівікторина, адаптована до віку. Учні самі обиратимуть теми за інтересами. Ба більше, з’явиться бонусний розділ: подивився пізнавальне відео, пройшов цікавий тест — отримав бал.

"Це перетворює освіту з рутини на досвід. Діти втягуються, розвиваються й отримують за це реальну винагороду", — вважає міністр цифрової трансформації.

Федоров додав, що освітній контент, курси, майстеркласи в "Мрії" рекомендуватиме штучний інтелект.

"Ми зробили систему максимально інноваційною та зручною для дитини. У Мрії є бібіліотека контенту, де містяться різні розвивальні програми. І щоб серед купи контенту було легше знайти той, який справді цікавить, — інтегруємо рекомендаційну систему на базі ШІ", — розповів міністр.

У користувачів застосунку зʼявиться персональна стрічка відео, яку збирає штучний інтелект. Під час реєстрації дитина обирає теми, які їй цікаві, — медицина, технології, космос, підприємництво.

Згодом система аналізує, що дитина переглядає, зберігає, лайкає. Далі це впливає на рекомендації.

Ба більше, уже є статистика, що найбільше дивляться:

вчителі — поради й методики;

батьки — виховання і таймменеджмент;

школярі — космос та людське тіло.

Нагадаємо, 4 квітня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволить військовим отримати пріоритет у виборі дати та часу для реєстрації шлюбу онлайн через "Дію".

Також Фокус писав про те, що в Україні запрацювала система "єКоноплі". Система допоможе підприємцям, які займаються вирощуванням та переробленням медичних конопель.