"Пакет школьника" стартует в течение недели: как получить 5000 грн на первоклассника (видео)

Правительство Украины запускает программу "Пакет школьника" с выплатой 5 000 грн для семей первоклассников. Средства можно будет потратить на школьные товары через специальную "Дія.Карту".

Как сообщил вице-премьер Михаил Федоров, программа стартует в ближайшие дни. "Пакет школьника" 2025 предусматривает одноразовую помощь для подготовки детей к обучению.

Что нужно знать о "Пакете школьника" 2025 года

Программа предусматривает единовременную выплату 5 000 грн для приобретения:

школьной формы и обуви;

рюкзака и канцтоваров;

других необходимых для обучения вещей.

Средства будут перечислены на "Дія.Карту" или специальный счет, а потратить их можно только в магазинах школьных товаров.

Как получить 5 000 грн для первоклассника

Условия оформления

Срок подачи заявок — до 15 ноября 2025 года.

Способы подачи:

Через приложение "Дія"(онлайн);

В Пенсионном фонде(офлайн).

Необходимые документы:

Свидетельство о рождении ребенка;

РНОКПП получателя;

данные банковского счета.

Важно — деньгинельзя снять наличными — они доступны только для оплаты в партнерских магазинах.

Использовать сумму нужно в течение 180 дней после зачисления.

Почему стоит поспешить?

По словам Михаила Федорова, программа "Пакет школьника" заработает уже через 7 дней. Напомним, что аналогичные льготы (например, "Пакет малыша") пользуются большим спросом, поэтому родителям советуют подавать заявки как можно скорее.

