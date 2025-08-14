В Україні запрацювала "Дія. Картка" для всіх виплат: як отримати та що зміниться (відео)

В Україні стартував сервіс "Дія.Картка". Цей універсальний цифровий інструмент для отримання всіх державних виплат на одну мультирахункову картку доступний через застосунок "Дія" або банки-партнери.

Related video

Про запуск сервісу повідомив керівник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров. Чиновник уточнив, що "Дія.Картка" оформлюється через мобільний застосунок "Дія" або фінансові установи ПриватБанк, Monobank і Кредит Дніпро.

У Мінцифри додали, що "Дія.Картка" поступово стане доступною у всіх банках-партнерах.

Як уточнила пресслужба Мінцифри, "картка об’єднує основний рахунок із кількома спеціальними рахунками для різних державних виплат. Оформлення доступне онлайн – без зайвих паперів".

Виплати, що вже доступні через "Дія.Картку":

єКнига;

єМалятко;

військові облігації;

ветеранський спорт;

допомога по безробіттю;

допомога ВПО;

пенсійні виплати;

допомога від міжнародних організацій;

незабаром — "Пакунок школяра"

Як оформити "Дія.Картку" у кілька кліків

Оформлення доступне в смартфоні через застосунок "Дія":

Оновити застосунок → перейти до розділу Сервіси → Дія.Картка

Обрати банк-партнера → підписати згоду → рахунок автоматично відкривається

Карта активується у "Дії" — все безкоштовно, без офісів і паперових черг

Головні переваги "Дія.Картки"

Одна картка замість десятків – більше не потрібно носити з собою купу пластикових карток.

Змішана оплата – при нестачі коштів на спецрахунку система автоматично доповнює суму з основного балансу.

Повний контроль – усі операції відображаються в застосунку "Дія".

Щоденне оновлення даних без входу до банку

Важливо: програми "Національний кешбек" та "єВідновлення" поки що працюють окремо.

Як повідомляв Фокус, для отримання фінансової допомоги учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни можуть подати відповідну заяву через застосунок "Дія".

Також читайте про програму "єКнига", що реалізується через застосунок "Дія".