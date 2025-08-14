В Україні запрацювала "Дія. Картка" для всіх виплат: як отримати та що зміниться (відео)
В Україні стартував сервіс "Дія.Картка". Цей універсальний цифровий інструмент для отримання всіх державних виплат на одну мультирахункову картку доступний через застосунок "Дія" або банки-партнери.
Про запуск сервісу повідомив керівник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров. Чиновник уточнив, що "Дія.Картка" оформлюється через мобільний застосунок "Дія" або фінансові установи ПриватБанк, Monobank і Кредит Дніпро.
У Мінцифри додали, що "Дія.Картка" поступово стане доступною у всіх банках-партнерах.
Як уточнила пресслужба Мінцифри, "картка об’єднує основний рахунок із кількома спеціальними рахунками для різних державних виплат. Оформлення доступне онлайн – без зайвих паперів".
Виплати, що вже доступні через "Дія.Картку":
- єКнига;
- єМалятко;
- військові облігації;
- ветеранський спорт;
- допомога по безробіттю;
- допомога ВПО;
- пенсійні виплати;
- допомога від міжнародних організацій;
- незабаром — "Пакунок школяра"
Як оформити "Дія.Картку" у кілька кліків
Оформлення доступне в смартфоні через застосунок "Дія":
- Оновити застосунок → перейти до розділу Сервіси → Дія.Картка
- Обрати банк-партнера → підписати згоду → рахунок автоматично відкривається
- Карта активується у "Дії" — все безкоштовно, без офісів і паперових черг
Головні переваги "Дія.Картки"
- Одна картка замість десятків – більше не потрібно носити з собою купу пластикових карток.
- Змішана оплата – при нестачі коштів на спецрахунку система автоматично доповнює суму з основного балансу.
- Повний контроль – усі операції відображаються в застосунку "Дія".
- Щоденне оновлення даних без входу до банку
Важливо: програми "Національний кешбек" та "єВідновлення" поки що працюють окремо.
