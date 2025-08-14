Поддержите нас UA
Экономика

В Украине заработала "Дія. Карта" для всех выплат: как получить и что изменится (видео)

Дія.Картка — универсальный инструмент для получения всех государственных выплат на одну карту
В Украине заработала "Дія. Картка" | Фото: Delo.ua

В Украине стартовал сервис "Дія.Картка". Этот универсальный цифровой инструмент для получения всех государственных выплат на одну мультисчетную карту доступен через приложение "Дія" или банки-партнеры.

О запуске сервиса сообщил руководитель Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. Чиновник уточнил, что "Дія.Картка" оформляется через мобильное приложение "Дія" или финансовые учреждения ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр.

В Минцифры добавили, что "Дія.Картка" постепенно станет доступной во всех банках-партнерах.

Как уточнила пресс-служба Минцифры, "карта объединяет основной счет с несколькими специальными счетами для различных государственных выплат. Оформление доступно онлайн — без лишних бумаг".

Выплаты, которые уже доступны через "Дія.Карту":

  • еКнига;
  • "Малыш";
  • военные облигации;
  • ветеранский спорт;
  • пособие по безработице;
  • помощь ВПЛ;
  • пенсионные выплаты;
  • помощь от международных организаций;
  • вскоре — "Пакет школьника"

Как оформить "Дія.Карту" в несколько кликов

Оформление доступно в смартфоне через приложение "Дія":

  • Обновить приложение → перейти в раздел Сервисы → Дія.Карта
  • Выбрать банк-партнера → подписать согласие → счет автоматически открывается
  • Карта активируется в "Дія" — все бесплатно, без офисов и бумажных очередей

Главные преимущества "Дія.Картки"

  • Одна карта вместо десятков — больше не нужно носить с собой кучу пластиковых карт.
  • Смешанная оплата — при недостатке средств на спецсчете система автоматически дополняет сумму с основного баланса.
  • Полный контроль — все операции отображаются в приложении "Дія".
  • Ежедневное обновление данных без входа в банк

Важно: программы "Национальный кэшбек" и "еВідновлення" пока работают отдельно.

