В Украине заработала "Дія. Карта" для всех выплат: как получить и что изменится (видео)
В Украине стартовал сервис "Дія.Картка". Этот универсальный цифровой инструмент для получения всех государственных выплат на одну мультисчетную карту доступен через приложение "Дія" или банки-партнеры.
О запуске сервиса сообщил руководитель Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. Чиновник уточнил, что "Дія.Картка" оформляется через мобильное приложение "Дія" или финансовые учреждения ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр.
В Минцифры добавили, что "Дія.Картка" постепенно станет доступной во всех банках-партнерах.
Как уточнила пресс-служба Минцифры, "карта объединяет основной счет с несколькими специальными счетами для различных государственных выплат. Оформление доступно онлайн — без лишних бумаг".
Выплаты, которые уже доступны через "Дія.Карту":
- еКнига;
- "Малыш";
- военные облигации;
- ветеранский спорт;
- пособие по безработице;
- помощь ВПЛ;
- пенсионные выплаты;
- помощь от международных организаций;
- вскоре — "Пакет школьника"
Как оформить "Дія.Карту" в несколько кликов
Оформление доступно в смартфоне через приложение "Дія":
- Обновить приложение → перейти в раздел Сервисы → Дія.Карта
- Выбрать банк-партнера → подписать согласие → счет автоматически открывается
- Карта активируется в "Дія" — все бесплатно, без офисов и бумажных очередей
Главные преимущества "Дія.Картки"
- Одна карта вместо десятков — больше не нужно носить с собой кучу пластиковых карт.
- Смешанная оплата — при недостатке средств на спецсчете система автоматически дополняет сумму с основного баланса.
- Полный контроль — все операции отображаются в приложении "Дія".
- Ежедневное обновление данных без входа в банк
Важно: программы "Национальный кэшбек" и "еВідновлення" пока работают отдельно.
Как сообщал Фокус, для получения финансовой помощи участники боевых действий и ветераны с инвалидностью вследствие войны могут подать соответствующее заявление через приложение "Дія".
Также читайте о программе "еКнига", которая реализуется через приложение "Дія".