В Украине заработала "Дія. Карта" для всех выплат: как получить и что изменится (видео)

В Украине стартовал сервис "Дія.Картка". Этот универсальный цифровой инструмент для получения всех государственных выплат на одну мультисчетную карту доступен через приложение "Дія" или банки-партнеры.

О запуске сервиса сообщил руководитель Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. Чиновник уточнил, что "Дія.Картка" оформляется через мобильное приложение "Дія" или финансовые учреждения ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр.

В Минцифры добавили, что "Дія.Картка" постепенно станет доступной во всех банках-партнерах.

Как уточнила пресс-служба Минцифры, "карта объединяет основной счет с несколькими специальными счетами для различных государственных выплат. Оформление доступно онлайн — без лишних бумаг".

Выплаты, которые уже доступны через "Дія.Карту":

еКнига;

"Малыш";

военные облигации;

ветеранский спорт;

пособие по безработице;

помощь ВПЛ;

пенсионные выплаты;

помощь от международных организаций;

вскоре — "Пакет школьника"

Как оформить "Дія.Карту" в несколько кликов

Оформление доступно в смартфоне через приложение "Дія":

Обновить приложение → перейти в раздел Сервисы → Дія.Карта

Выбрать банк-партнера → подписать согласие → счет автоматически открывается

Карта активируется в "Дія" — все бесплатно, без офисов и бумажных очередей

Главные преимущества "Дія.Картки"

Одна карта вместо десятков — больше не нужно носить с собой кучу пластиковых карт.

Смешанная оплата — при недостатке средств на спецсчете система автоматически дополняет сумму с основного баланса.

Полный контроль — все операции отображаются в приложении "Дія".

Ежедневное обновление данных без входа в банк

Важно: программы "Национальный кэшбек" и "еВідновлення" пока работают отдельно.

