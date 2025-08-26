Виплати для ВПО продовжено: Кабмін змінив правила нарахування з 1 вересня

Внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати допомогу після 1 вересня. Однак уряд додав низку нових причин для відмови у виплатах.

Related video

Щоб отримати виплати, потрібно не потрапити під низку нових обмежень. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Сума виплат для переселенців не зміниться: для дорослих вона дорівнюватиме 2 000 грн, а для дітей і людей з інвалідністю — 3 000 грн.

Водночас уряд запроваджує додаткові причини для відмови виплат:

якщо людина перебуває за кордоном 30 днів або 60 днів за останні півроку в сукупності;

якщо ВПО перебуває в іншій країні за наявності обґрунтованих обставин, то терміни збільшать: 60 днів послідовно або 90 днів сукупно за останні півроку;

якщо переселенець здає житло, зокрема на територіях, де тривають бойові дії.

Право на виплати також втрачають переселенці, які придбали нерухомість ціною понад 100 000 гривень або земельну ділянку за цю ж суму.

Причиною відмови у виплатах може бути купівля нового автомобіля, за винятком придбання машини волонтерами для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, переселенці з низьким рівнем доходу можуть розраховувати на компенсацію оренди житла в Україні. Однак потрібно укласти офіційний договір із власником житла та зареєструвати його в Пенсійному фонді.

Уряд також компенсує ВПО іпотеку на житло за програмою "єОселя" в розмірі 70% від суми першого внеску. Також можна отримати від держави 40 000 гривень на оплату зборів з оформлення іпотеки.