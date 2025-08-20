Переселенцы с низким доходом смогут бесплатно арендовать жилье: что известно (видео)

Внутренне перемещенные лица с низким уровнем дохода могут получить полную компенсацию арендной платы за жилье в Украине. Выплаты будут осуществляться государством в виде субсидии, размер которой будет зависеть от доходов переселенцев.

Как пояснил народный депутат фракции "Слуга Народа" Павла Фролова в эфире на канале "Новости Live", субсидия на аренду жилья может покрывать до 100% стоимости аренды. Для этого внутренне перемещенное лицо должно заключить официальный договор с владельцем жилья, который будет зарегистрирован в Пенсионном фонде.

В то же время, по словам парламентария, основная проблема заключается в том, что владельцы жилья неохотно соглашаются на официальную регистрацию договоров из-за налоговой нагрузки. Сейчас с доходов от аренды нужно платить 18% НДФЛ и 5% местных сборов, а также подавать налоговую декларацию.

"Мы предлагаем освободить владельцев от уплаты этих налогов, если жилье сдается именно переселенцам. Это позволит вывести аренду из тени и сделает процесс выгодным для обеих сторон. Арендатор получит защищенный договор, владелец — понятные условия, а государство компенсирует расходы на аренду", — пояснил Фролов.

Он добавил, что в случае получения такой компенсации переселенцы сохраняют право на другие виды субсидий, в частности на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, что недавно правительство приняло пакет решений для поддержки прифронтовых регионов. По программе "еОселя" ВПО и жители этих территорий получат компенсацию 70% первого взноса ипотеки и 70% ежемесячных выплат в течение года, а также дополнительно 40 тысяч гривен на сопутствующие расходы.

Ранее Фокус писал, что с 1 июля 2025 года внутренне перемещенные лица в Украине проходят дополнительные проверки для получения государственных выплат. Основным условием является проживание в Украине, а статус ВПЛ могут получить жители 13 областей, в частности Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Херсонской.

Также Фокус писал, что Украина вместе со Всемирным банком готовит программу для переселенцев, которая позволит приобрести жилье взамен утраченного. Помощь будут предоставлять поэтапно: сначала участникам боевых действий и семьям погибших, далее людям с инвалидностью, многодетным семьям и детям-сиротам, а затем другим категориям ВПЛ.