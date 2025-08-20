Переселенці з низьким доходом зможуть безкоштовно орендувати житло: що відомо (відео)

Внутрішньо переміщені особи з низьким рівнем доходу можуть отримати повну компенсацію орендної плати за житло в Україні. Виплати здійснюватимуться державою у вигляді субсидії, розмір якої залежатиме від доходів переселенців.

Related video

Як пояснив народний депутат фракції "Слуга Народу" Павла Фролова в ефірі на каналі "Новини Live", субсидія на оренду житла може покривати до 100% вартості оренди. Для цього внутрішньо переміщена особа має укласти офіційний договір із власником житла, який буде зареєстрований у Пенсійному фонді.

Водночас за словами парламентаря, основна проблема полягає в тому, що власники житла неохоче погоджуються на офіційну реєстрацію договорів через податкове навантаження. Зараз із доходів від оренди потрібно сплачувати 18% ПДФО та 5% місцевих зборів, а також подавати податкову декларацію.

"Ми пропонуємо звільнити власників від сплати цих податків, якщо житло здається саме переселенцям. Це дозволить вивести оренду з тіні та зробить процес вигідним для обох сторін. Орендар отримає захищений договір, власник — зрозумілі умови, а держава компенсує витрати на оренду", — пояснив Фролов.

Він додав, що у випадку отримання такої компенсації переселенці зберігають право на інші види субсидій, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, що нещодавно уряд ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. За програмою "єОселя" ВПО та жителі цих територій отримають компенсацію 70% першого внеску іпотеки та 70% щомісячних виплат протягом року, а також додатково 40 тисяч гривень на супутні витрати.

Раніше Фокус писав, що з 1 липня 2025 року внутрішньо переміщені особи в Україні проходять додаткові перевірки для отримання державних виплат. Основною умовою є проживання в Україні, а статус ВПО можуть отримати жителі 13 областей, зокрема Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської та Херсонської.

Також Фокус писав, що Україна разом зі Світовим банком готує програму для переселенців, яка дозволить придбати житло замість втраченого. Допомогу надаватимуть поетапно: спершу учасникам бойових дій і родинам загиблих, далі людям з інвалідністю, багатодітним сім’ям та дітям-сиротам, а потім іншим категоріям ВПО.