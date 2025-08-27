Кабмин расширил программу "єВідновлення" для переселенцев: что изменилось

Кабинет министров Украины расширил государственную программу "єВідновлення" — теперь она охватит и внутренне перемещенных лиц, потерявших жилье на временно оккупированных территориях.

Переселенцы смогут рассчитывать на помощь от государства в размере до 2 млн грн — как на одного человека, так и на семью. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

На первом этапе программа будет доступна для людей со статусом участника боевых действий, а также для тех, кто получил инвалидность в результате войны.

"Подать заявку на получение жилого ваучера можно будет через приложение "Дія", а позднее — также в ЦНАПах или у нотариусов. Программа заработает через два месяца после опубликования постановления", — уточнила Свириденко.

Напомним, что недавно правительство приняло пакет решений для поддержки прифронтовых регионов. По программе "еОселя" ВПО и жители этих территорий получат компенсацию 70% первого взноса ипотеки и 70% ежемесячных выплат в течение года, а также дополнительно 40 тысяч гривен на сопутствующие расходы.

Ранее Фокус писал, что с 1 июля 2025 года внутренне перемещенные лица в Украине проходят дополнительные проверки для получения государственных выплат. Основным условием является проживание в Украине, а статус ВПЛ могут получить жители 13 областей, в частности Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Херсонской.

Также Фокус писал, что Украина вместе со Всемирным банком готовит программу для переселенцев, которая позволит приобрести жилье взамен утраченного. Помощь будут предоставлять поэтапно: сначала участникам боевых действий и семьям погибших, далее людям с инвалидностью, многодетным семьям и детям-сиротам, а затем другим категориям ВПЛ.