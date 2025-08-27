Кабмін розширив програму "єВідновлення" для переселенців: що змінилося

Кабінет міністрів України розширив державну програму "єВідновлення" — тепер вона охопить і внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях.

Related video

Переселенці зможуть розраховувати на допомогу від держави в розмірі до 2 млн грн — як на одну людину, так і на сім'ю. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

На першому етапі програма буде доступна для людей зі статусом учасника бойових дій, а також для тих, хто отримав інвалідність унаслідок війни.

"Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через застосунок "Дія", а пізніше — також у ЦНАПах або в нотаріусів. Програма запрацює через два місяці після опублікування постанови", — уточнила Свириденко.

Нагадаємо, що нещодавно уряд ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. За програмою "еОселя" ВПО та мешканці цих територій отримають компенсацію 70% першого внеску іпотеки та 70% щомісячних виплат протягом року, а також додатково 40 тисяч гривень на супутні витрати.

Раніше Фокус писав, що з 1 липня 2025 року внутрішньо переміщені особи в Україні проходять додаткові перевірки для отримання державних виплат. Основною умовою є проживання в Україні, а статус ВПО можуть отримати жителі 13 областей, зокрема Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської та Херсонської.

Також Фокус писав, що Україна разом зі Світовим банком готує програму для переселенців, яка дасть змогу придбати житло замість втраченого. Допомогу надаватимуть поетапно: спочатку учасникам бойових дій і сім'ям загиблих, далі людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям і дітям-сиротам, а потім іншим категоріям ВПО.