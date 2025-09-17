Кабмін схвалив додаткову "сьому" виплату для ВПО: яка сума та хто зможе її отримати

Кабінет міністрів України змінив порядок виплат для ВПО. Уряд додав "сьому" виплату в розмірі однієї місячної допомоги для тих, хто офіційно працює протягом шести місяців.

Related video

Про нову постанову Кабміну повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі 17 вересня. Нардеп опублікував пояснювальну записку до проєкту постанови, яким пропонується запровадити додаткову виплату.

Наразі внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання від держави протягом пів року. Після того як Кабмін вніс зміни до Порядку № 332, у кінці періоду переселенці в Україні можуть отримати ще одну "бонусну" виплати. Її розмір буде еквівалентний розміру місячної допомоги, зазначив Гончаренко.

"Сьому" виплату нарахують лише ВПО працездатного віку, які після зміни місця проживання офіційно працевлаштувалися чи зареєструвалися як фізична особа-підприємець. На додаткову допомогу зможуть розраховувати тільки ті переселенці, які працювали протягом шести місяців безперервно.

Кабмін запровадив "бонусну" виплату переселенцям, які офіційно працювали протягом 6 місяців Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко

Виплати для ВПО: які ще рішення ухвалив Кабмін

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко також розповіла про додаткову одноразову виплату 2 000 грн до допомоги на проживання для ВПО, які безперервно працювали протягом шести місяців. Крім того, вона перелічила ще ряд рішень Кабміну щодо ВПО за 17 вересня:

медичний огляд для внутрішньо переміщених осіб, який переселенці зможуть пройти одразу в місці тимчасового проживання, а також протягом 30 днів отримати лікування в медичному закладі;

запровадження нової соціальної послуги — допомога в побуті маломобільним ВПО (у співфінансуванні з державного бюджету та бюджетів територіальних громад, звідки евакуювалися люди);

переобладнання житла для тимчасового проживання ВПО (на це виділено 1 млрд грн субвенцій);

додаткові виплати від ПФУ на закупівлю дров на зиму пільговикам ВПО, які не отримували кошти від міжнародних організацій (в середньому по 8 000 грн).

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко 27 серпня повідомляла, що уряд розширив програму "єВідновлення" для переселенців. За її словами, внутрішньо переміщені особи, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть подати заявку на виплату до 2 млн грн як на одну людину, так і на сім'ю.

Народний депутат Олексій Гончаренко 26 серпня повідомляв, що рішенням Кабміну виплати для ВПО продовжено після 1 вересня.