Українці отримають понад 6 тис. грн взимку: які категорії громадян можуть розраховувати на виплати

Українські сім’ї з низьким рівнем доходу, зокрема ті, що проживають у прифронтових регіонах, можуть розраховувати на одноразову грошову підтримку від держави — 6500 гривень. Виплати планують запровадити вже цієї зими після затвердження відповідного рішення урядом.

Як повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін у коментарі виданню "Новини.Live", кошти для реалізації програми вже передбачені у держбюджеті. За його словами, Міністерство соціальної політики завершує підготовку нормативного акта, який найближчим часом винесуть на розгляд Кабінету міністрів.

"Наразі ми працюємо над цим актом. Маємо на найближчий Кабмін винести питання щодо 6,5 тисяч гривень для сімей з-поміж малозабезпечених, у тому числі тих, що проживають на прифронтових територіях. Це зимова підтримка", — зазначив Улютін.

Він наголосив, що фінансування програми вже забезпечене, а після ухвалення рішення урядом виплати одразу почнуть впроваджувати.

"Кошти є. Як тільки буде прийнято рішення, проголосовано Кабінетом міністрів, ми відразу почнемо імплементацію даного акту", — додав міністр.

Хто зможе отримати виплати за програмою "Тепла зима"

Як йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року "Тепла зима", ініціатива спрямована на забезпечення державної підтримки найбільш соціально вразливих верств населення в зимовий період.

Метою програми є допомога дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, дітям з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, дітям із малозабезпечених родин, а також особам з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб і одиноким пенсіонерам.

Проєкт розроблено Міністерством соціальної політики з власної ініціативи через необхідність посилити соціальний захист окремих категорій громадян на тлі тривалої збройної агресії Російської Федерації. Документ передбачає запровадження одноразової грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень для проходження зимового періоду 2025–2026 років.

Кошти виплачуватимуться за спеціально затвердженими порядками — окремо для дітей під опікою, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечених сімей і одиноких пенсіонерів. Виплати надходитимуть на спеціальні банківські рахунки або віртуальні картки отримувачів.

Фінансування програми здійснюватиметься в межах наявних коштів державного бюджету, без додаткових витрат. За оцінками Мінсоцполітики, одноразову допомогу отримають понад 660 тисяч осіб із п’яти основних категорій:

40,9 тис. дітей під опікою чи піклуванням;

1 тис. дітей з інвалідністю у прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу;

252,9 тис. дітей та 12,8 тис. осіб з інвалідністю І групи серед внутрішньо переміщених осіб;

335,9 тис. дітей із малозабезпечених сімей;

17,5 тис. одиноких пенсіонерів.

Загальний обсяг фінансування становитиме понад 4,2 мільярда гривень. У відомстві зазначають, що ухвалення цієї постанови посилить соціальний захист українців та допоможе найбільш уразливим групам населення легше пережити зиму в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, що у держбюджеті на 2026 рік планують додатково виділити 1,5 мільярда гривень на підтримку переселенців. З цієї суми мільярд піде на виплати для проживання, а ще 500 мільйонів — на забезпечення їх житлом у селах.

Також Фокус писав, що Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на програму "єВідновлення". Гроші підуть на житлові сертифікати для понад 1600 родин, чиї будинки постраждали через російську агресію.