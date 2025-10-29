Украинцы получат более 6 тыс. грн зимой: какие категории граждан могут рассчитывать на выплаты

Украинские семьи с низким уровнем дохода, в частности те, что проживают в прифронтовых регионах, могут рассчитывать на единовременную денежную поддержку от государства — 6500 гривен. Выплаты планируют ввести уже этой зимой после утверждения соответствующего решения правительством.

Как сообщил министр социальной политики Денис Улютин в комментарии изданию "Новости.Live", средства для реализации программы уже предусмотрены в госбюджете. По его словам, Министерство социальной политики завершает подготовку нормативного акта, который в ближайшее время вынесут на рассмотрение Кабинета министров.

"Сейчас мы работаем над этим актом. Должны на ближайший Кабмин вынести вопрос о 6,5 тысяч гривен для семей из числа малообеспеченных, в том числе проживающих на прифронтовых территориях. Это зимняя поддержка", — отметил Улютин.

Он отметил, что финансирование программы уже обеспечено, а после принятия решения правительством выплаты сразу начнут внедрять.

"Средства есть. Как только будет принято решение, проголосовано Кабинетом министров, мы сразу начнем имплементацию данного акта", — добавил министр.

Кто сможет получить выплаты по программе "Теплая зима"

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года "Теплая зима", инициатива направлена на обеспечение государственной поддержки наиболее социально уязвимых слоев населения в зимний период.

Целью программы является помощь детям, над которыми установлена опека или попечительство, детям с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях, детям из малообеспеченных семей, а также лицам с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц и одиноким пенсионерам.

Проект разработан Министерством социальной политики по собственной инициативе из-за необходимости усилить социальную защиту отдельных категорий граждан на фоне длительной вооруженной агрессии Российской Федерации. Документ предусматривает введение единовременной денежной помощи в размере 6 500 гривен для прохождения зимнего периода 2025-2026 годов.

Средства будут выплачиваться по специально утвержденным порядкам — отдельно для детей под опекой, детей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, малообеспеченных семей и одиноких пенсионеров. Выплаты будут поступать на специальные банковские счета или виртуальные карты получателей.

Финансирование программы будет осуществляться в пределах имеющихся средств государственного бюджета, без дополнительных расходов. По оценкам Минсоцполитики, единовременное пособие получат более 660 тысяч человек из пяти основных категорий:

40,9 тыс. детей под опекой или попечительством;

1 тыс. детей с инвалидностью в приемных семьях и детских домах семейного типа;

252,9 тыс. детей и 12,8 тыс. лиц с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;

335,9 тыс. детей из малообеспеченных семей;

17,5 тыс. одиноких пенсионеров.

Общий объем финансирования составит более 4,2 миллиарда гривен. В ведомстве отмечают, что принятие этого постановления усилит социальную защиту украинцев и поможет наиболее уязвимым группам населения легче пережить зиму в условиях военного времени.

Напомним, что в госбюджете на 2026 год планируют дополнительно выделить 1,5 миллиарда гривен на поддержку переселенцев. Из этой суммы миллиард пойдет на выплаты для проживания, а еще 500 миллионов — на обеспечение их жильем в селах.

Также Фокус писал, что Кабмин выделил дополнительные 2,5 млрд грн на программу "еВідновлення". Деньги пойдут на жилищные сертификаты для более 1600 семей, чьи дома пострадали из-за российской агрессии.