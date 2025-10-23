Правительство выделило 2,5 млрд грн на жилье для пострадавших от войны семей: как воспользоваться помощью

Кабинет Министров Украины принял решение направить дополнительные 2,5 млрд грн на программу "єВідновлення". Средства используют для финансирования жилищных сертификатов, которые получат более 1600 семей, чьи дома были уничтожены в результате российской агрессии.

Как сообщило Министерство развития общин и территорий Украины, деньги для реализации программы выделят из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

В частности, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба отметил, что государство продолжает поддержку семей, потерявших жилье из-за войны. По его словам, каждый сертификат является возможностью для людей вернуть себе дом, а такая помощь должна быть системной, прозрачной и осуществляться в сотрудничестве с международными партнерами.

В рамках программы "єВідновлення" уже более 143 тысяч семей получили компенсации на общую сумму почти 50 млрд грн. Более 116 тысяч семей получили средства на восстановление поврежденного жилья на сумму более 11 млрд грн. Еще более 26 тысяч семей получили жилищные сертификаты за уничтоженные дома на сумму 37,8 млрд грн.

Среди них около 17 тысяч семей уже приобрели новое жилье, в том числе более 8 тысяч — это внутренне перемещенные лица. Кроме того, более 700 семей получили первый транш для восстановления жилья на собственном земельном участке на сумму более 846 млн грн, а 35 семей получили второй транш на сумму 43,8 млн грн.

Также эту информацию подтвердила премьер-министр Юлия Свириденко и объяснила, что благодаря новому финансированию еще более 1600 семей смогут купить новое жилье.

"Дом Валентины Троян из Донецкой области разрушили россияне. Женщина подала документы в ЦПАУ, после дистанционного обследования дрона ее семья получила компенсацию — 3,6 млн грн. От подачи заявки до поступления денег прошло всего пять дней. Сумма для каждой семьи рассчитывается отдельно", — объяснила она, как это работает на практике.

Как воспользоваться помощью

Подать заявку на участие в программе можно через "Дію", в ЦНАПе или у нотариуса. Более того, процесс подачи упростили: теперь достаточно одного фото разрушений, а геолокация может иметь погрешность до 10 метров. Также можно использовать космические снимки и данные Сил обороны, если комиссия не имеет доступа к месту разрушения.

Напомним, что в начале октября Верховная Рада приняла закон, который позволяет владельцам разрушенных из-за войны зданий получить землю бесплатно на период военного положения и еще пять лет после его окончания.

Также Фокус писал, что в ночь на 23 октября во время атаки РФ повреждена Киевская большая хоральная синагога: сорвало часть крыши, выбиты окна и пострадали мебель и отделка.