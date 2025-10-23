"Шахед" ночью повредил синагогу в Киеве: главный раввин Украины показал последствия (видео)

Во время российской атаки в ночь на 23 октября получила повреждения Киевская большая хоральная синагога в Подольском районе столицы. Взрывной волной частично сорвало кровлю, а также выбило окна и повредило мебель и отделку внутри.

О последствиях обстрела Киева сообщил в соцсети Х (ранее — Twitter) главный раввин Украины Моше Асман. По его словам, удар в районе синагоги произошел около полуночи.

"Только что синагога на Подоле была поражена иранско-российским беспилотником!", — написал он.

Моше Асман снял видео с последствиями атаки, в котором рассказал, что "Шахед" пролетел очень низко над синагогой и поразил соседнее здание. Он поблагодарил украинских спасателей и медиков, которые прибыли на место немедленно и оказали помощь. Главный раввин Украины показал куски сорванной с крыши кровли, разбросанные вокруг здания, разбитые окна, мебель и поврежденные двери внутри.

Обстрел Киева 23 октября: что известно

Россияне атаковали Киев "Шахедами" в ночь на 23 октября. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал о повреждении жилых домов и детского сада. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о 7 пострадавших от российского обстрела: пятеро из них госпитализированы с травмами, двое находятся на амбулаторном лечении. В ГСЧС Украины рассказали, что по состоянию на 7:55 все пожары в столице ликвидированы, в Подольском районе пострадали пятиэтажка, бизнес-центр и один из детских садов, а также в одной из многоэтажек были частично разрушены кровля и две квартиры на 8-м этаже.

22 октября оккупанты ударили по детскому саду в Харькове. Городской голова Игорь Терехов по состоянию на 20:39 сообщал, что количество пострадавших возросло до 10, среди них пятилетняя девочка. В результате российской атаки погиб 42-летний коммунальщик.