Россияне атаковали Киев "Шахедами": пострадали жилые дома и детский сад

В Киеве поздно вечером 22 октября прогремела серия взрывов: россияне атаковали столицу ударными БпЛА, в результате чего зафиксированы повреждения зданий в нескольких районах.

Из-за атаки россиян в Киеве зафиксированы последствия в Деснянском, Подольском и Оболонском районах. Об этом сообщил председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, в столице по меньшей мере на трех локациях в Подольском районе зафиксировано падение обломков беспилотников.

Вскоре чиновник уточнил, что, по предварительным данным, одной из локаций, где фиксируются последствия атаки ВС РФ, является детский сад в Подольском районе.

"Предварительно одна из локаций — детский сад. Уточняем", — заявил Ткаченко.

Вскоре чиновник добавил, что последствия атаки "Шахедов" зафиксированы также в Оболонском районе Киева. Там в частности есть разрушения жилого здания из-за падения обломков БпЛА.

Мэр столицы Виталий Кличко также рассказал о последствиях российской атаки. По его словам, в Подольском районе Киева зафиксировано падение обломков на крышу жилого дома. На другой локации обломки дронов упали вблизи жилого здания.

Впоследствии Тимур Ткаченко уточнил, что в Подольском районе последствия атаки зафиксированы на пяти локациях, среди них — детский сад.

В Подольском районе также повреждены по меньшей мере 5 автомобилей.

Также последствия атаки обнаружены в Деснянском районе: там повреждения получил многоквартирный жилой дом. Однако обошлось без пожара и, предварительно, без пострадавших, отметил Ткаченко.

Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

Новость дополняется...