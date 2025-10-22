Дрон попал в комнату: обнародованы фото погибших от обстрела Броварского района детей и женщины

Утром 22 октября на Киевщине российский дрон унес жизни Антонины Зайченко, ее шестимесячной дочери Аделины и двенадцатилетней племянницы Анастасии. Они погибли в результате взрыва и пожара.

Фотографии погибшей во время обстрела Броварского района семьи опубликовал председатель Зазимского сельского совета Виталий Крупенко. В соседней комнате во время удара были родители мужа погибшей, Ярослава — они остались живы.

"Именно в это время российский дрон, бездушный и сокрушительный, как и тысячи подобных, залетел в жилой дом на улице Соборной в селе Погребы Броварского района Киевской области", — отметил сельский голова.

По словам сельского головы, беспилотник в 6:57 попал в комнату, где находились Антонина Владимировна Зайченко 1987 года рождения, ее дочь Аделина Ярославовна Негода, которой было всего 6 месяцев и 10 дней, и 12-летняя племянница Анастасия Романовна Негода, которая училась в Погребском лицее. В доме мгновенно вспыхнул пожар.

Антонина Зайченко, Анастасия Негода и Аделина Негода погибли от удара российского дрона Фото: Facebook

"На помощь прибежали соседи, оперативно прибыли пожарные команды общины и броварские спасатели. Однако спасти Антонину, Аделину и Анастасию, к сожалению, не удалось", — сказал Виталий Крупенко.

Обстрел Броварского района: что известно

О том, что россияне убили женщину с двумя детьми во время удара по селу Погребы в Киевской области 22 октября, сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Также он рассказал о гибели от обломков мужчины 1987 года рождения.

Во время обстрела Киева 22 октября ракета взорвалась прямо над головами киевлян. Жители одного из пострадавших домов рассказали, что не успели добежать до укрытия.