Дрон влучив у кімнату: оприлюднені фото загиблих від обстрілу Броварського району дітей і жінки

Вранці 22 жовтня на Київщині російський дрон забрав життя Антоніни Зайченко, її шестимісячної доньки Аделіни та дванадцятирічної племінниці Анастасії. Вони загинули внаслідок вибуху та пожежі.

Світлини загиблої під час обстрілу Броварського району родини опублікував голова Зазимської сільської ради Віталій Крупенко. В сусідній кімнаті під час удару були батьки чоловіка загиблої, Ярослава — вони залишилися живими.

"Саме в цей час російський дрон, бездушний і нищівний, як і тисячі подібних, залетів у житловий будинок на вулиці Соборній у селі Погреби Броварського району Київської області", — зазначив сільський голова.

За словами сільського голови, безпілотник о 6:57 влучив у кімнату, де знаходилися Антоніна Володимирівна Зайченко 1987 року народження, її донька Аделіна Ярославівна Негода, якій було всього 6 місяців і 10 днів, та 12-річна племінниця Анастасія Романівна Негода, що навчалася в Погребському ліцеї. В будинку миттєво спалахнула пожежа.

Відео дня

Антоніна Зайченко, Анастасія Негода та Аделіна Негода загинули від удару російського дрона Фото: Facebook

"На допомогу прибігли сусіди, оперативно прибули пожежні команди громади та броварські рятувальники. Проте врятувати Антоніну, Аделіну та Анастасію, на жаль, не вдалося", — сказав Віталій Крупенко.

Обстріл Броварського району: що відомо

Про те, що росіяни убили жінку з двома дітьми під час удару по селу Погреби в Київській області 22 жовтня, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Також він розповів про загибель від уламків чоловіка 1987 року народження.

Під час обстрілу Києва 22 жовтня ракета вибухнула просто над головами киян. Мешканці одного з постраждалих будинків розповіли, що не встигли добігти до укриття.