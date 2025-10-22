ЗС РФ убили жінку з двома дітьми під час атаки на Київщину: загинуло шестирічне немовля

В Броварському районі Київської області від ворожого обстрілу загинули молода жінка 1987 року народження та двоє дітей: шестимісячне немовля й дванадцятирічна дівчинка. Також смертельні травми дістав чоловік 1987 року народження.

Про наслідки обстрілу Київської області 22 жовтня повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, тіла молодої жінки та двох дітей були знайдені на місці пожежі в одному з приватних будинків у селі Погреби.

Пізніше він розповів, що російський обстріл Київської області також забрав життя чоловіка 1987 року народження, який дістав смертельні поранення від уламків.

Внаслідок російського обстрілу в Броварському районі загорілися житлові будинки Фото: ДСНС ДСНС працює на місцях обстрілів Броварського району на Київщині Фото: ДСНС

За інформацією Миколи Калашника, внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки в Броварському районі загорілися два приватні будинки. Також пошкоджень зазнав фасад приміщення автозаправної станції.

Крім того, травми дістав чоловік 1976 року народження в Обухівському районі Київщини. Працівник місцевої АЗС дістав уламкове ушкодження та був госпіталізований з забійною раною тім'яної ділянки голови.

Під час обстрілу 22 жовтня росіяни атакували Броварський район Київщини Фото: ДСНС

В головному управлінні ДСНС України у Київській області станом на 9:21 також повідомляли про трьох загиблих в Зазимській сільській територіальній громаді Броварського району, серед яких двоє — діти.

Також рятувальники звільнили з охопленого пожежею будинку в Броварах 83-річну постраждалу жінку в шоковому стані. Крім приватного будинку, через уламки в місті загорілася вантажівка з причепом. В пресслужбі ДСНС повідомили, що пожежу оперативно ліквідовано.

Обстріл України 22 жовтня: що відомо

В ніч на 22 жовтня РФ атакувала Україну балістикою та дронами. Внаслідок російської атаки у Києві та Запоріжжі загорілися житлові багатоповерхівки.

Міський голова Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок нічного обстрілу Києва постраждали 19 осіб, серед п'яти травмованих неповнолітніх є дворічна дитина. Відомо про щонайменше двох загиблих у столиці.