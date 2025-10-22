Нічний обстріл Києва: є загиблі і постраждалі діти, що відомо про наслідки удару (фото)

Кількість постраждалих у столиці внаслідок обстрілу вночі на 22 жовтня вже зросла до 19 осіб, серед них є 2-річна дитина. У трьох районах горіли житлові будинки внаслідок влучання або падіння уламків.

Внаслідок нічної атаки у Києві постраждали 19 людей, п'ятеро з них — діти. Госпіталізували 5 дорослих і 4 дитини. Інші отримують медичну допомогу амбулаторно. Про це 22 жовтня повідомив міський голова Віталій Кличко.

Також він проінформував, що відомо про двох загиблих. Серед госпіталізованих постаждалих є 2-річна дитина.

Внаслідок нічної атаки у Києві спалахнули пожежі Фото: ДСНС

Наслідки по районах: нова інформація

Кличко розповів, що Дарницькому районі уламки БПЛА впали на будівлю гуртожитку. Також, як зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, сталася пожежа на 3 поверсі багатоквартирного будинку. Згодом він передав, що за цією адресою, попередньо, постраждали двоє людей, в тому числі дитина.

У Печерському районі, де впали уламки на дах житлової 3-поверхівки, відбулося загоряння та часткове руйнування 2-3 поверхів. Звідти госпіталізували постраждалого.

У Солом'янському районі, як проінформував мер, уламки впали на гаражі.

Фото роботи ДСНС після нічної атаки по Києву Фото: ДСНС

У Дніпровському районі пошкоджень зазнало приміщення медзакладів, де внаслідок атаки повилітала частина вікон. У ДСНС також передали, що внаслідок влучання у житловий будинок спалахнула пожежа на рівні 6 поверху 16-поверхівки. Рятувальники евакуювали 10 осіб. Під час ліквідації наслідків там виявили тіла двох загиблих.

Відключення світла у Києві

У ДТЕК повідомили, що 22 жовтня у столиці застосовані екстрені відключення світла відповідно до рішення "Укренерго".

"Екстрені відключення не підпорядковуються графікам, бо виникають у відповідь на дисбаланс в енергосистемі. Електропостачання буде відновлено після окремої команди "Укренерго"", — пояснили енергетики.

Киян попросили ощадливо використовувати електроенергію, наголосивши, що кожен кіловат — це "внесок у спільну стійкість".

Нагадаємо, вночі на 22 жовтня у Києві гриміли вибухи та працювали сили ППО. Міський голова Віталій Кличко заявив про пожежу у Голосіївському районі.

Згодом мер проінформував, що у Печерському районі впали уламки у дворі житлового будинку і загорілися машини. Також уламки впали у дворі одного з будинків Дніпровського району, а скло у вікнах іншого будинку вибило вибуховою хвилею. У Дарницькому районі викликали "швидку", але за адресою медики не виявили ані пошкоджень, ані постраждалих.

У КМВА передавали, що у Дніпровському районі спалахнула пожежа на рівні 8-9 поверхів багатоповерхівки. У Дарницькому і Деснянському районах зафіксували наслідки повторного удару. Кличко публікував зведення по районах станом на 6:40.