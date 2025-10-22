Ночной обстрел Киева: есть погибшие и пострадавшие дети, что известно о последствиях удара (фото)

Количество пострадавших в столице в результате обстрела ночью на 22 октября уже возросло до 19 человек, среди них есть 2-летний ребенок. В трех районах горели жилые дома в результате попадания или падения обломков.

В результате ночной атаки в Киеве пострадали 19 человек, пятеро из них — дети. Госпитализировали 5 взрослых и 4 ребенка. Остальные получают медицинскую помощь амбулаторно. Об этом 22 октября сообщил городской голова Виталий Кличко.

Также он проинформировал, что известно о двух погибших. Среди госпитализированных пострадавших есть 2-летний ребенок.

В результате ночной атаки в Киеве вспыхнули пожары Фото: ГСЧС

Последствия по районам: новая информация

Кличко рассказал, что Дарницком районе обломки БПЛА упали на здание общежития. Также, как отметил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, произошел пожар на 3 этаже многоквартирного дома. Впоследствии он передал, что по этому адресу, предварительно, пострадали два человека, в том числе ребенок.

В Печерском районе, где упали обломки на крышу жилой 3-этажки, произошло возгорание и частичное разрушение 2-3 этажей. Оттуда госпитализировали пострадавшего.

В Соломенском районе, как проинформировал мэр, обломки упали на гаражи.

Фото работы ГСЧС после ночной атаки по Киеву после ночной атаки Фото: ГСЧС

В Днепровском районе повреждения получили помещения медучреждений, где в результате атаки вылетела часть окон. В ГСЧС также передали, что в результате попадания в жилой дом вспыхнул пожар на уровне 6 этажа 16-этажки. Спасатели эвакуировали 10 человек. Во время ликвидации последствий там обнаружили тела двух погибших.

Отключение света в Киеве

В ДТЭК сообщили, что 22 октября в столице применены экстренные отключения света в соответствии с решением "Укрэнерго".

"Экстренные отключения не подчиняются графикам, потому что возникают в ответ на дисбаланс в энергосистеме. Электроснабжение будет восстановлено после отдельной команды "Укрэнерго"", — пояснили энергетики.

Киевлян попросили экономно использовать электроэнергию, подчеркнув, что каждый киловатт — это "вклад в общую устойчивость".

Напомним, ночью на 22 октября в Киеве гремели взрывы и работали силы ПВО. Городской голова Виталий Кличко заявил о пожаре в Голосеевском районе.

Впоследствии мэр проинформировал, что в Печерском районе упали обломки во дворе жилого дома и загорелись машины. Также обломки упали во дворе одного из домов Днепровского района, а стекла в окнах другого дома выбило взрывной волной. В Дарницком районе вызвали "скорую", но по адресу медики не обнаружили ни повреждений, ни пострадавших.

В КГГА передавали, что в Днепровском районе вспыхнул пожар на уровне 8-9 этажей многоэтажки. В Дарницком и Деснянском районах зафиксировали последствия повторного удара. Кличко публиковал сводку по районам по состоянию на 6:40.