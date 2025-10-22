РФ атакует Украину баллистикой и дронами: в Киеве пожар, в Измаиле пропал свет, детали

В ночь на 22 октября российские оккупационные войска атакуют Украину ударными дронами, а также запустили баллистические ракеты. Враг бьет по критической инфраструктуре и приводит к отключениям света в регионах.

Взрывы раздаются не только в столице Украины, где работает система противовоздушной обороны, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Взрывы в Киеве. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко.

А впоследствии мэр Киева уточнил, что после взрыва в Голосеевском районе столицы вспыхнул пожар.

Перед этим СМИ сообщали о звуках взрывов в Днепре и вблизи Измаила, Одесской области.

"В Измаиле Одесской области после взрывов исчез свет", — отметили журналисты.

Также о взрывах в регионе сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Россияне нанесли удар по Запорожью. Били по инфраструктуре", — отметил Федоров.

В то же время Воздушные силы ВСУ указали направления движения вражеских "шахедов":

группы вражеских БпЛА на юго-западе Харьковщины движутся в направлении Каменского (Днепропетровская область);

группы вражеских БпЛА на северо-западе Харьковщины движутся на юг, вектор движения Полтава/Каменское;

группы вражеских БпЛА с Херсонщины в направлении Одесской области через Черное море;

другие группы продолжают полет в Татарбунарском р-не. Одесской области.

Кроме того, ВС ВСУ неоднократно предупреждали о скоростных целях, которые летели, то в сторону Киева, то на Каменское.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки на украинские города не было.

