РФ атакует Украину баллистикой и дронами: в Киеве пожар, в Измаиле пропал свет, детали
В ночь на 22 октября российские оккупационные войска атакуют Украину ударными дронами, а также запустили баллистические ракеты. Враг бьет по критической инфраструктуре и приводит к отключениям света в регионах.
Взрывы раздаются не только в столице Украины, где работает система противовоздушной обороны, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Взрывы в Киеве. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко.
А впоследствии мэр Киева уточнил, что после взрыва в Голосеевском районе столицы вспыхнул пожар.
Перед этим СМИ сообщали о звуках взрывов в Днепре и вблизи Измаила, Одесской области.
"В Измаиле Одесской области после взрывов исчез свет", — отметили журналисты.
Также о взрывах в регионе сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
"Россияне нанесли удар по Запорожью. Били по инфраструктуре", — отметил Федоров.
В то же время Воздушные силы ВСУ указали направления движения вражеских "шахедов":
- группы вражеских БпЛА на юго-западе Харьковщины движутся в направлении Каменского (Днепропетровская область);
- группы вражеских БпЛА на северо-западе Харьковщины движутся на юг, вектор движения Полтава/Каменское;
- группы вражеских БпЛА с Херсонщины в направлении Одесской области через Черное море;
- другие группы продолжают полет в Татарбунарском р-не. Одесской области.
Кроме того, ВС ВСУ неоднократно предупреждали о скоростных целях, которые летели, то в сторону Киева, то на Каменское.
На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки на украинские города не было.
Напомним, 21 октября россияне нанесли около 20 ударов "шахедами" по Новгород-Северскому в Черниговской области.
В ночь на 21 октября ВС РФ ударили авиабомбами по Харькову.