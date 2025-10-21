Ночью ВС РФ ударили авиабомбами по Харькову: пострадали 11 человек в двух районах (фото)

Городской голова Игорь Терехов сообщил о 6 ударах КАБами по Харькову за ночь на 21 октября. ВС РФ попали в частный сектор и территорию гражданского предприятия.

В результате ночной авиаатаки по Харькову пострадали 11 человек. Правоохранители начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Ночью на 21 октября Россия нанесла по городу авиационные удары. Были попадания по частному сектору в Индустриальном районе, в результате этого повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

"Восемь женщин и трое мужчин получили острую стрессовую реакцию", — передали в прокуратуре.

В прокуратуре показали последствия ночной атаки Фото: Харьковская областная прокуратура

Одна из авиабомб попала по территории гражданского предприятия. Также под ударом оказался Немышлянский район, где ВС РФ повредили имущество субъектов хозяйствования.

"По предварительным данным следствия, по Харькову было применено не менее четырех авиационных боеприпасов. Сейчас идет установление их типа", — отметила пресс-служба.

Фото из частного дома, который пострадал ночью на 21 октября Фото: Харьковская областная прокуратура Фото из частного дома, поврежденного в результате ночной атаки Фото: Харьковская областная прокуратура

Мэр Харькова Игорь Терехов вскоре после полуночи информировал, что город — под атакой КАБами, и прогремели первые взрывы. Впоследствии он сообщил, что всего за ночь Россия нанесла 6 ударов авиабомбами.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявлял, что в Харькове острую реакцию на стресс испытали двое мужчин 63 и 48 лет, а также женщины в возрасте 45, 47, 50, 61, 67 и 76 лет.

Фото последствий ночного обстрела КАБами Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото последствий атаки в Харькове Фото: Олег Синегубов / Telegram

В ГСЧС отметили, что в результате атаки взрывной волной были повреждены 14 частных домов и загорелось дерево на площади 5 кв.метров.

"В Немышлянском районе зафиксировано попадание в производственное здание гражданского предприятия. Обнаружено повреждение крыши здания, а также газовой трубы высокого давления. К счастью без пострадавших", — добавили спасатели.

Напомним, в результате атаки "Шахедов" в Черниговской области произошел блэкаут и возникли проблемы с водоснабжением. В ОВА сообщили, что перевели критическую инфраструктуру на питание от генераторов и частично развернули пункты несокрушимости.

20 октября заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что благодаря новым модулям управления россияне увеличили радиус действия своих авиабомб до примерно 200 километров. Кроме того, РФ выходит на серийное производство такого вооружения.