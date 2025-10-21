Вночі ЗС РФ вдарили авіабомбами по Харкову: постраждали 11 людей у двох районах (фото)

Міський голова Ігор Терехов повідомив про 6 ударів КАБами по Харкову за ніч на 21 жовтня. ЗС РФ поцілили у приватний сектор та територію цивільного підприємства.

Внаслідок нічної авіаатаки по Харкову постраждали 11 осіб. Правоохоронці почали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Вночі на 21 жовтня Росія завдала по місту авіаційних ударів. Були влучання по приватному сектору в Індустріальному районі, внаслідок цього пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

"Вісім жінок та троє чоловіків отримали гостру стресову реакцію", — передали у прокуратурі.

У прокуратурі показали наслідки нічної атаки Фото: Харківська обласна прокуратура

Одна з авіабомб влучила по території цивільного підприємства. Також під ударом опинився Немишлянський район, де ЗС РФ пошкодили майно субʼєктів господарювання.

"За попередніми даними слідства, по Харкову було застосовано щонайменше чотири авіаційні боєприпаси. Наразі триває встановлення їх типу", — зауважила пресслужба.

Фото з приватного будинку, який постраждав вночі на 21 жовтня Фото: Харківська обласна прокуратура Фото з приватного будинку, пошкодженого внаслідок нічної атаки Фото: Харківська обласна прокуратура

Мер Харкова Ігор Терехов невдовзі після півночі інформував, що місто — під атакою КАБами, і прогриміли перші вибухи. Згодом він повідомив, що загалом за ніч Росія завдала 6 ударів авіабомбами.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявляв, що у Харкові гострої реакції на стрес зазнали двоє чоловіків 63 і 48 років, а також жінки віком 45, 47, 50, 61, 67 та 76 років.

Фото наслідків нічного обстрілу КАБами Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото наслідків атаки у Харкові Фото: Олег Синєгубов / Telegram

У ДСНС зазначили, що внаслідок атаки вибуховою хвилею були пошкоджені 14 приватних будинків і загорілося дерево на площі 5 кв.метрів.

"В Немишлянському районі зафіксоване влучання у виробничу будівлю цивільного підприємства. Виявлено пошкодження даху будівлі, а також газової труби високого тиску. На щастя без постраждалих", — додали рятувальники.

Нагадаємо, внаслідок атаки "Шахедів" у Чернігівській області стався блекаут та виникли проблеми з водопостачанням. В ОВА повідомили, що перевели критичну інфраструктуру на заживлення від генераторів і частково розгорнули пункти незламності.

20 жовтня заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що завдяки новим модулям управління росіяни збільшили радіус дії своїх авіабомб до приблизно 200 кілометрів. Окрім того, РФ виходить на серійне виробництво такого озброєння.