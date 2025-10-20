КАБи битимуть до 200 км: РФ виходить на серійне виробництво бомб з великим бойовим радіусом, — ГУР

Росіяни налагоджують серійне виробництво керованих авіабомб з універсальними модулями, які дозволяють завдавати ударів на відстані до 200 км. Вперше ЗС РФ використали такі бомби для обстрілу Дніпра, а тепер атакують ними й інші міста.

Про модифіковані КАБи росіян заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів під час свого виступу 20 жовтня на форумі "Енергія, що тримає Україну", який транслювало інформаційне агентство "РБК-Україна". За словами Скібіцького, росіяни удосконалюють універсальний модуль планування та корекції, за допомогою якого вони перетворюють звичайні авіабомби на керовані зі здатністю планерувати та підвищеною дальністю ураження.

"Вони дозволяють застосувати по-новому звичайні авіаційні бомби на 250, 500, 1 500 і 3 000 кг", — пояснив представник ГУР.

За інформацією, якою володіє воєнна розвідка, протягом вересня та жовтня 2025 року Росія розробляла та тепер вийшла на остаточне дослідне використання в бою авіабомб з новими модулями управління.

"Бойовий радіус таких бомб буде дорівнювати близько 200 км. Перші такі удари ми бачили по Дніпру, зараз бачимо по інших містах — це як раз той підхід, який застосовує РФ: збільшення дальності, підвищення завадостійкості проти наших систем радіоелектронної боротьби. На жаль, вони уже виходять на серійне виробництво такого озброєння", — розповів заступник начальника ГУР.

Він додав, що цю зброю називають "Грім-1" або "Грім-2", але по суті це авіабомба з універсальними модулями, здатна до планування та баражування. Її бойовий радіус застосування становить 150-200 км.

"За нашими даними, під час одного з останніх випробувань, яке вони провели, вони досягли дальності 193 км", — зазначив Скібіцький.

Модифіковані КАБи РФ: що відомо

В Повітряних силах ЗСУ 20 жовтня повідомили, що росіяни вперше з початку вторгнення атакували КАБом Полтавську область. В місцевих пабліках стверджують, що бомба впала в 30 км від міста. За інформацією моніторингових каналів, такою самою бомбою росіяни вдарили по Лозовій Харківської області 18 жовтня.

Військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" попередив цивільних про небезпеку реактивних КАБів. Боєць назвав удари модифікованими авіабомбами з дальністю до 200 км по Полтавській області та Лозовій новою фазою війни, яка несе загрозу тиловим містам.

16 жовтня КАБ з дальністю 150 км вперше летів по Миколаєву.