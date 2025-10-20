ЗС РФ уперше з початку вторгнення атакували КАБом Полтавську область: перші подробиці

Місцеві пабліки уточнюють, що російський КАБ упав за 30 кілометрів від обласного центру. Моніторингові канали припускають, що пуск авіабомби було здійснено з території Бєлгородської області.

Авіабомба була запущена тактичною авіацією на Харківську область із півночі, проте долетіла до Полтавської, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

За інформацією місцевих пабліків, КАБ упав за 30 км від міста.

Як інформує Telegram-канал Monitor, противник використав по Полтавському району планеруючу авіабомбу з модулем управління та корекції, імовірно, у модифікації з реактивним двигуном, з території Бєлгородської області, а це — близько 120 км.

Раніше такою ж авіабомбою ЗС РФ вдарили по Лозовій18 жовтня.

"Ворог послідовно модифікує засоби повітряного нападу з метою збільшення дальності ураження та мінімізації ризиків для власної тактичної авіації", — зазначають автори каналу.

Відео дня

Як пише "Зміст" із посиланням на військових, ціль летіла через Скороходове і впала в Полтавському районі. Імовірно, росіяни застосували ракетно-бомбове озброєння "Грім".

У листопаді 2024 року росіяни вдарили КАБом по селу Хухра Сумської області за 8 км від адмінкордону з Полтавською областю.

У чому небезпека КАБів

Вага КАБа — від 370 кг до півтори тонни. Виготовляються бомби корпорацією "Тактичне ракетне озброєння".

КАБи мають велику руйнівну силу, і противник закидає ними прикордонні регіони, руйнуючи житловий фонд і цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, надвечір 18 жовтня росіяни вперше атакували Лозову на Харківщині за допомогою керованої авіаційної бомби (КАБ). Для обстрілу ЗС РФ використовували авіабомбу нової модифікації — УМПБ-5Р, яка подолала відстань понад 130 кілометрів.

Через обстріл загорівся будинок і пошкоджено 11 приватних будинків. Відомо про шість постраждалих.

18 жовтня ЗС РФ також атакували Суми: голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про потрапляння поблизу навчальних закладів та об'єкти залізничної інфраструктури.