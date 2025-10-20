Цивільні в тилу — під загрозою: військовий розповів, чим небезпечні реактивні КАБи

Удари, імовірно, реактивними КАБами по Лозовій у Харківській області та Полтавському району — нова фаза війни і велика загроза тиловим містам.

Росія масштабувала виробництво гібрида ракети і КАБа "Грім-1" з дальністю до 120 км і більш модифіковані версії з дальністю до 200 км, але з меншим зарядом, і тепер починає їх потроху тестувати на містах, що знаходяться відносно далеко від лінії бойового зіткнення, констатує військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Снаряди не ідеально точні, але бойова частина "Грім-1" — приблизно 250-315 кг, тобто в 3-5 разів більше, ніж несе "Шахед" (залежно від модифікації), що кратно збільшує масштаби руйнувань цивільної інфраструктури від прильотів у глибокому тилу", — пише він.

Автор просить не ігнорувати тривоги, оскільки терор і вбивство мирних жителів російськими окупантами залишаються одним з основних способів ведення війни.

Нагадаємо, 20 жовтня ЗС РФ запустили КАБ з території Бєлгородської області, який долетів до Полтавської області та вибухнув за 30 км від обласного центру. Це перший випадок, коли Полтавську область атакували цим боєприпасом.

Двома днями раніше таким же КАБом було завдано удару по Лозовій у Харківській області.

Загалом російські окупанти скинули на Україну 268 керованих авіаційних бомб лише за один день. Це є найбільшою такою атакою — загалом по території нашої країни було завдано 109 авіаційних ударів.

Раніше повідомлялося, що 16 жовтня на Миколаїв уперше летів КАБ із дальністю 150 км на швидкості 500 км/год.

Також стало відомо, що Україна створила дрон-перехоплювач, здатний збивати КАБи.