Гражданские в тылу — под угрозой: военный рассказал, чем опасны реактивные КАБы

Удары, предположительно, реактивными КАБами по Лозовой в Харьковской области и Полтавскому району – новая фаза войны и большая угроза тыловым городам.

Россия масштабировала производство гибрида ракеты и КАБа "Гром-1" с дальностью до 120 км и более модифицированные версии с дальностью до 200 км, но с меньшим зарядом, и теперь начинает их понемногу тестировать на городах, которые находятся относительно далеко от линии боевого столкновения, констатирует военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Снаряды не идеально точные, но боевая часть "Гром-1" — приблизительно 250–315 кг, то есть, в 3–5 раз больше, чем несет "Шахед" (в зависимости от модификации), что кратно увеличивает масштабы разрушений гражданской инфраструктуры от прилетов в глубоком тылу", – пишет он.

Автор просит не игнорировать тревоги, поскольку террор и убийство мирных жителей российскими оккупантами остаются одним из основных способов ведения войны.

Напомним, 20 октября ВС РФ запустили КАБ с территории Белгородской области, который долетел до Полтавской области и взорвался в 30 км от областного центра. Этот первый случай, когда Полтавскую область атаковали этим боеприпасом.

Двумя днями ранее таким же КАБом был нанесен удар по Лозовой в Харьковской области.

В целом российские оккупанты сбросили на Украину 268 управляемых авиационных бомб только за один день. Это является крупнейшей такой атакой — всего по территории нашей страны было нанесено 109 авиационных ударов.

Ранее сообщалось, что 16 октября на Николаев впервые летел КАБ с дальностью 150 км на скорости 500 км/ч.

Также стало известно, что Украина создала дрон-перехватчик, способный сбивать КАБы.