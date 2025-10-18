Россия усиливает атаки: за день по Украине прилетело почти 300 КАБов

Российские оккупанты сбросили на Украину 286 управляемых авиационных бомб только за один день. Это является крупнейшей такой атакой — всего по территории нашей страны было нанесено 109 авиационных ударов.

Кроме КАБов, враг привлек для поражения 6024 дрона-камикадзе, говорится в сообщении Генштаба. Там зафиксировали почти 5 тысяч обстрелов россиянами позиций ВСУ и населенных пунктов, в том числе 117 — из реактивных систем залпового огня.

За сутки зафиксировано наибольшее количество КАБов (скриншот)

Между тем глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил, что управляемые авиационные бомбы впервые с начала полномасштабной войны атаковали Николаев (это произошло 16 октября).

"Это впервые в принципе до Николаева долетели... это впервые с начала войны, когда окраины города были атакованы КАБами," — сказал Виталий Ким.

Ранее стало известно, что военные корреспонденты попали под обстрел в Днепропетровской области. Там речь шла именно об атаке КАБами, и камера зафиксировала огромный столб дыма после прилета снаряда.

Что касается обстрела Николаева, то 16 октября на город впервые летел КАБ с дальностью 150 км на скорости 500 км/ч. Воздушные силы ВСУ заявили, что во время обстрела над Черным морем работал истребитель Вооруженных сил РФ.

Также стало известно, что Украина создала дрон-перехватчик, способный сбивать КАБы. Как сообщил журналист Денис Попович, военным также удалось получить рой дронов, а еще — искусственный интеллект, который может донаводить беспилотник на цель.