Росія посилює атаки: за день по Україні прилетіло майже 300 КАБів

Російські окупанти скинули на Україну 286 керованих авіаційних бомб лише за один день. Це є найбільшою такою атакою – загалом по території нашої країни було завдано 109 авіаційних ударів.

Крім КАБів, ворог залучив для ураження 6024 дрони-камікадзе, йдеться у повідомленні Генштабу. Там зафіксували майже 5 тисяч обстрілів росіянами позицій ЗСУ та населених пунктів, зокрема 117 – із реактивних систем залпового вогню.

За добу зафіксована найбільша кількість КАБів (скріншот)

Тим часом очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у етері телемарафону "Єдині новини" повідомив, що керовані авіаційні бомби вперше з початку повномасштабної війни атакували Миколаїв (це сталося 16 жовтня).

"Це вперше в принципі до Миколаєва долетіли… це вперше з початку війни, коли околиці міста були атаковані КАБами," – сказав Віталій Кім.

Раніше стало відомо, що військові кореспонденти потрапили під обстріл у Дніпропетровській області. Там йшлося саме про атаку КАБами, і камера зафіксувала величезний стовп диму після прильоту снаряда.

Щодо обстрілу Миколаєва, то 16 жовтня на місто вперше летів КАБ з дальністю 150 км на швидкості 500 км/год. Повітряні сили ЗСУ заявили, що під час обстрілу над Чорним морем працював винищувач Збройних сил РФ.

Також стало відомо, що Україна створила дрон-перехоплювач, здатний збивати КАБи. Як повідомив журналіст Денис Попович, військовим так само вдалося отримати рій дронів, а також штучний інтелект, який може донаводити безпілотник на ціль.