Нет КАБов — нет проблем: как удалось создать дроны-перехватчики нового поколения

Я когда-то писал, что за дронами абсолютное будущее. Придет время, когда они будут сбивать баллистические ракеты. Так вот, противодействие КАБам с помощью дронов уже найдено.

Об этом сообщил журналистам в Брюсселе старший национальный представитель Украины в JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre), директор по имплементации программ Совместного центра НАТО-Украина полковник Валерий Вишневский

По его словам, в марте на уровне заместителя Главкома ВСУ была определена проблема противодействия вражеским КАБам. Как мы знаем, КАБы создают очень много проблем, как на фронте, так и для жителей прифронтовых населенных пунктов.

У НАТО есть инструмент под названием "инновационный челлендж". К этому инструменту НАТО обращается, если в течение года не удается найти ответы на тот или иной вызов. Таким вызовом и стали российские КАБы.

Были определены сценарии использования КАБов на поле боя, а также результаты, которые хотелось бы получить по противодействию этим бомбам. Сразу свои решения предложили 40 компаний из стран-членов НАТО. Специалисты JATEC провели конкурс, в ходе которого выявили три компании, предложившие лучшие предложения.

Все эти компании уже имеют статус совместных предприятий. Их названия не разглашаются.

По словам Вишневского, на сегодня удалось получить дрон-перехватчик, рой дронов, а также искусственный интеллект, который может донаводить дрон на цель.

Эта технология уже вполне эффективна против дронов типа Shahed. Использование их против вражеских КАБов требует доработки, но финальные испытания планируется провести 20 октября во Франции. Будет запущена планирующая бомба, а против нее выпустят дроны.

Если технология окажется эффективной, Украина сможет принять решение о принятии ее на вооружение.

