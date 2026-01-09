Запугивание "Орешником": как Россия пытается убедить Запад в своей силе ударом по Украине

Минобороны РФ выпустило стейтмент с пояснениями по использованию "Орешника".

Оказывается, это ответка за удар дронами по резиденции Путина на Валдае.

Правда, удара не было и ответка почему-то прилетела почти через две недели после того российского ИПСО, но понты дороже денег. Тем более в ситуации, когда главный зритель, для которого предназначалось это шоу на Валдае, Дональд Трамп, в это шоу не поверил.

Этот массированный комбинированный удар, который пережил Киев прошлой ночью, стал одновременно акцией устрашения.

Инструментом запугивания является "Орешник". Это сигнал для Запада — посмотрите, какие мы страшные. Даже и не думайте сюда заводить войска. Правда, страшной Россия является исключительно, когда бьет по мирным. Когда бьют по России, как в ситуации с танкерами, вся храбрость исчезает.

Відео дня

Но главное — спецэффекты. Много дыма и огня. Авось проканает.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно